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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merkezefendi’de 23 Nisan’a özel resim yarışması

İHA

Merkezefendi’de 23 Nisan’a özel resim yarışması

Merkezefendi Belediyesi, ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel resim yarışması düzenleyecek.

Merkezefendi Belediyesi kültür ve sanat etkinliklerini sürdürmeye devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından, Cumhuriyet tarihimizin önemli dönüm noktalarından olan ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel resim yarışması düzenlenecek. Yarışmacılar 69 ve 1013 yaş grubu olarak iki ayrı kategoride yer alacak. Yarışmaya katılacak olan resimler internet adresinde bulunan ‘Katılım Belgesi’ ile birlikte 20 Nisan Çarşamba gününe kadar Merkezefendi Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’ne veya Merkezefendi Kültür Merkezi’ne teslim edilecek. Her iki kategoride de en başarılı 3 öğrenciye bisiklet ödülü verilirken katılım sağlayan tüm çocuklara da boya seti hediye edilecek. Resim yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödülleri, 23 Nisan 2022 tarihinde düzenlenecek törenle takdim edilecek.

“Tüm çocuklarımızı resim yarışmamıza davet ediyorum”
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak özel günlerimize büyük önem veriyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel resim yarışması düzenleyeceğiz. Bayram temasıyla birlikte geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızdaki milli bilincin gelişmesine katkı sağlamak istiyoruz. Çocuklarımızın hayal dünyalarını ve duygularını resmedecekleri çok güzel eserlerin ortaya çıkacağına inanıyorum. Tüm çocuklarımızı resim yarışmamıza davet ediyorum” diye konuştu.

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