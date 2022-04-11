Şampiyon Kale Belediyespor kupasını kaldırdı Ligi ilk 2 sırada bitiren Kale Belediyespor ve Kıralan Demir kupalarını törenle aldı

Denizli Süper Amatör Lig’in namağlup şampiyonu Kale Belediyespor, kupasını düzenlenen törende Vali Ali Fuat Atik’in elinden aldı.



Denizli Süper Amatör Lig’de 20212022 sezonunun normal süresinde oynanan tüm maçları kazanan ve üst gruba yükselme grubu maçlarında ise 1 beraberlik 4 galibiyetle topladığı 13 puanla şampiyon olan Kale Belediyespor, kupasını düzenlenen törende Vali Fuat Atik’in alinden aldı.



Grubu 2’nci olarak tamamlayan Kıralan Demirspor’un da kupasına kavuştuğu törene Vali Atik’in yanı sıra Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, Denizli ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya, kulüp yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular katıldı.



Kale Belediyespor, bu sonuçlarla 20222023 sezonunda Denizli’yi Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) temsil edecek. BAL’a yükselme grubu maçlarının sonuncusunda Buldan Belediyespor’u 20 mağlup eden Kıralan Demirspor ise, halen BAL’da bulunan Serinhisarspor ile baraj maçını oynamaya hak kazandı.



Servergazi Stadı’nda yapılan törende büyük coşku yaşayan ve bir sezonun emeğinin karşılığı olan şampiyonluk kupasını Vali Atik’in elinden alan yeşil beyazlı takımın kaptanı Yasin Kozak, çok mutlu olduklarını dile getirerek; “Senenin emeğinin karşılığını aldık. Sezon başından beri şampiyonluk için kurulmuş bir takımız. Dışarıdan görüldüğü gibi maddi açıdan bir şeyler kazanmaksak da başarılı olduk. İçeride birlik ve beraberliği sağladık. Hasan başkanımız Ali abimiz bizi desteklediler. Takım arkadaşlarımın çok büyük özverisi ile çok çalışarak birlik beraberlik içerisinde bu başarıyı yakaladık. Şampiyon olduk ve kupamızı aldık. Zaten böyle bir son bekliyorduk. Hayırlı olsun inşallah Kale Belediyespor önümüzdeki sezon BAL’da da iyi bir yere gelir” dedi.



“Çok çalışmanın karşılığını aldık”

Kale Belediyespor’un başarılı çalıştırıcısı Mehmet Ali Sevil de “Hedefimiz sezonun başından sonuna kadar bütün maçları kazanmaktı. Ancak hepsini kazanamadık. Birisi berabere sonuçlandı. Bu nedenle üzgünüz ama genel anlamda hak ettiğimiz bir şampiyonluğu kazandığımız için sevinçliyiz. Güzel bir gün güzel bir atmosfer oldu. Sağ olsun herkes geldi. Kale halkına Kale camiasına hayırlı olsun. İnşallah bir üst ligde de Denizli’yi başarı ile temsil eder yeni kupalar kazandırırız. Tabi bu başarı kolay gelmedi. İyi bir kadro oluşturduk hep beraber. Sağ olsunlar hepsi fedakarlık yaptı. Maddi olarak çok cüzi miktarlara anlaştılar. Herkesin haftada iki antrenman yaptığı yerde sen 45 gün çalışırsan tabi ki sonunda şampiyon olursun. Bunun meyvesini de alırsın. Biz sezon başından beri normal rutin bir şekilde yapmamız gereken bütün çalışmaları iyi bir şekilde yaptık. İyi futbol oynadık. Çok çalıştık. Sahada diri kaldık. Futbolun gereği neyse onu yapmaya çalıştık. Tabi kaliteli bir oyuncu grubumuzda vardı. Oyuncu gelişimini de sağladık. Bizim için güzel bir sezon oldu. Çok çalıştık sonunda başarılı olduk” diye konuştu.



“Kupa Kale halkına hediye olsun”

Kale Belediyespor Başkan Yardımcısı Hasan İncekara ise çok mutlu olduklarını belirterek; “Bu günde kupamızı aldık. Ben bu kupayı öncelikle Kale Belediyespor’lu ve Kaleli bütün hemşerilerimize armağan ediyorum. Ayrıca bizim unutulmaz amigomuz Emmioğlu’na hediye ediyorum. Zorlu bir sezondu. Ama hiç yenilgi almadan. İyi kaliteli güçlü bir takım ile iyi futbol ve mücadelenin yanı sıra çok çalışarak disiplinli bir şekilde şampiyon olduk. Burada emeği geçen başta Belediye Başkanı, yönetimdeki arkadaşlarımızı bütün yönetici kardeşlerimizi, Sevil hocamızı kutluyorum. Emeği geçen herkese buradan şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.



BAL hedefine bir adım daha yaklaşan Kıralan Demirspor’un takım kaptanı Volkan Elçi da iyi ve başarılı bir sezon geçirdiklerine dikkat çekerek “Bizim için uzun bir sezon oldu. Çok yorucuydu. Ama sürekli beraberdik. Sürekli antrenman yaptık. Kupa için başarı için çalıştık, mücadele ettik. Sonunda da amacımıza ulaştık. Çok mutluyuz. Belirli bir süre bunun tadını çıkarmak istiyoruz. İnşallah bu takım daha iyi yerlere gelecek. Çok iyi yerlerde oynayabilecek oyuncularımız var. Onlar içinde gerçekten çok güzel bir vitrin oldu. Kale Belediyespor’u da kutluyorum” dedi.

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