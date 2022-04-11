PAÜ Hastanesine en iyi poster bildirisi ödülü

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ) Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri tarafından yapılan bir araştırma Antalya’da yapılan 34. Ulusal Nükleer Tıp Kongresinde ödül aldı.



Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ) Nükleer Tıp Anabilim Dalı doktorları tarafından yapılan bir araştırma Antalya’da yapılan 34. Ulusal Nükleer Tıp Kongresinde Prof. Dr. Doğangün Yüksel, Doç. Dr. Aziz Gültekin, Doç. Dr. Tarık Şengöz ve Dr. Samiye Demirezen tarafından yürütülen “Proton Pompa İnhibitörleri Meckel Sintigrafisinde Premedikasyon İçin Kullanılabilir mi?” isimli deneysel çalışma jüri tarafından en iyi Poster Bildirisi ödülüne layık görüldü. Ödülü araştırma ekibi adına Doç. Dr. Tarık Şengöz aldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dr. Aziz Gültekin, “Meckel Divertikülü çocukluk çağında gastrointestinal kanamaya sebep olan ve tedavisi genellikle cerrahi olarak yapılan bir hastalıktır. İnce bağırsağın son kısmında mide dokusunun olması ve bu dokunun kanaması nedeniyle görülür. Tanısı oldukça zordur. Tanıda sintigrafi kullanılır. Sintigrafiye hazırlık için kullanılan ilacın piyasadan kaldırılması bu hastaların tanısında problemlere yol açmaktaydı. Biz de piyasada bulunan proton pompa inhibitörlerini, yerine kullanabilir miyiz diye bir hayvan çalışması planladık ve sonuçlandırdık. Bilimsel literatüre ve genel pratik uygulamalara katkısı olacağını düşündüğümüz bu çalışma jüri tarafından ödüle layık görüldü. Çok mutluyuz” dedi.



PAÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel ise “Kongreye giden birçok çalışmaların ödüle layık görülerek Denizli'de dönmelerinden dolayı öğretim üyesi arkadaşlarımı kutluyor başarılı çalışmaların devamını diliyorum” dedi.

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