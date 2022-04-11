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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamukkale spor kenti olma yolunda ciddi adımlar atıyor

İHA

Pamukkale spor kenti olma yolunda ciddi adımlar atıyor

Pamukkale Belediyesi, spor kenti olma yolunda başladığı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Akköy Stadı’nda çalışmalar tamamlanırken, Akvadi Stadı’nın soyunma odalarında yenileme çalışmaları başladı.

Pamukkale’yi spor kenti yapmak amacıyla yatırımlar gerçekleştiren Pamukkale Belediyesi, projelerini bir bir sonlandırmaya hazırlanıyor. 2021 yılının Ağustos ayında, Akköy’de yeni futbol sahası ve Akvadi’de de mevcut futbol sahasının tadilat sözleşmeleri imzalanmıştı. İmzaların ardından, daha önce atıl durumda olan Akköy Stadı’ndaki çalışmalar çerçevesinde standart ölçülerde FİFA kriterlerine uygun sentetik zeminli futbol sahası ile birlikte 2 adet soyunma odası, hakem odası, sağlık odası, kafeterya, ısıtma odası ve diğer bölümler inşa edildi. Ayrıca 576 kişi kapasiteli kapalı tribün yapıldı ve gece maçlarının oynanabilmesi için de stat ışıklandırma çalışmalarında son rötuşlar gerçekleştiriliyor.

Akvadi Spor Tesisinde çalışmalar başladı
Pamukkale Belediyesi’nin spor alanında yaptığı en önemli projelerden birinde daha çalışmalar sürüyor. 2021 yılının son ayında Akvadi Parkı içinde bulunan Akvadi Stadı’nın zemini değiştirilirken, tel örgü ve ışıklandırma sistemleri yenilenmişti. Hem Akköy Stadı hem de Akvadi statlarının zeminlerine FİFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) standartlarına uygun olduğuna dair sertifika verilmesinin ardından, Akvadi Stadı’nın çevresel düzenlemelerine başlandı. Akvadi Parkı içinde bulunan bina baştan sona yenileniyor. Binanın yenilenmesi ile birlikte modern bir görünüm kazanarak, yepyeni soyunma odaları, wc, banyo, güvenlik odası, malzeme odası olacak. Toplam 100 bin 572,91 metrekare yeşil alanın bulunduğu mevcuttaki sulama sistemlerinin yenilenerek, ilave sulama sistemlerinin kurulması yapılacak. Çim ve çiçeklik alanları revize edilecek.

“Pamukkale’ye spor kenti olmak yakışacak”
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale’yi spor kenti haline dönüştürmek adına projeleri bir bir hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Spor alanında kulübümüz bünyesinde her hafta yepyeni güzel başarılar elde ediyoruz. Kulübümüz çatısı altında 13 branşımız bulunuyor. Bununla birlikte, ilçemize modern ve standartlara uygun spor tesisleri kazandırmak adına çalışmalarımız sürüyor. Akköy ve Akvadi statlarının zeminleri için FİFA uygunluk sertifikası aldık. Sadece bu iki stat değil ilçemizde 30 yeni halı saha da yaparak gençlerimizin sporla tanışması ve kendilerini geliştirmesine destek sağlayacağız. Yaptığımız bu yatırımların tamamı gençlerimiz için. Her şeyi gençlerimizin daha güzel bir Pamukkale’de daha mutlu, sporla içli dışlı yaşayabilmesi için yapıyoruz. Projelerimiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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