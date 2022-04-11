Denizli Emniyet Müdürlüğü adına sahte sosyal medya hesabı tespit edildi

Denizli Emniyet Müdürlüğünün ismine sahte sosyal medya hesabı açtığı tespit edilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.



Denizli Emniyet Müdürlüğü ismi ile açılmış olan sosyal medya hesabının resmi olmadığı ve 2019 yılından bu yana aktif olarak kullandığı resmi bir sosyal medya hesabı bulunmadığı belirtildi. Emniyet tarafından yapılan açıklama ise şöyle: “Sosyal medya platformu üzerinde, @EmniyetDenizli kullanıcı adlı Denizli Emniyet Müdürlüğü ismi ile açılmış olan hesabın herhangi bir bağlantısı bulunmamakla birlikte yapılan paylaşımların kurumumuzla ilgisi yoktur. Denizli İl Emniyet Müdürlüğümüzün 2019 yılından bu yana aktif olarak kullandığı resmi bir sosyal medya hesabı bulunmamaktadır. Şüpheli hesabın tespitine yönelik gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.”

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