Denizli’de 9 uyuşturucu taciri tutuklandı 650 gram maddeyle yakalanan kişi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de 9 uyuşturucu taciri tutuklandı 650 gram maddeyle yakalanan kişi tutuklandı

İHA

Denizli’de 9 uyuşturucu taciri tutuklandı 650 gram maddeyle yakalanan kişi tutuklandı

Denizli’de uyuşturucu kullanan ve satan 8 kişi ile birlikte yapılan bir diğer operasyonda 650 gram metamfetamin maddesiyle yakalan 1 tacir tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde 1 kişinin kimliğini tespit eden ekipler şüphelinin aracını takibe aldı. Düzenlenen operasyon sonucunda şüpheli araçla beraber yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda, 650 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Denizli genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise satışa hazır vaziyette eroin maddesi, esrar maddesi, sentetik kannabinoid maddesi ve 2 adet hassas teraziyle birlikte 8 kişi yakalandı.

Adli makamlara “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan sevk edilen toplam 9 tacir tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Metruk binada pitbull besleyen kişiye 14 bin 982 TL idari para cezası
YEREL HABERLER Metruk binada pitbull besleyen kişiye 14 bin 982 TL ...
657 litre sahte alkolle yakalandılar
YEREL HABERLER 657 litre sahte alkolle yakalandılar
Kumar ve fuhuş olaylarında 20 kişiye toplamda 29 bin 900 TL ceza Denizli’de aranan 122 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kumar ve fuhuş olaylarında 20 kişiye toplamda 29 bin ...
Haklarında 19 ve 20’şer yıl hapis cezası olan 2 dolandırıcı yakalandı
YEREL HABERLER Haklarında 19 ve 20’şer yıl hapis cezası olan 2 ...
Denizli'de son 1 haftada 108 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli'de son 1 haftada 108 trafik kazası meydana ...
FETÖ'nün askeri sorumlu mahremi olan öğretmen tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ'nün askeri sorumlu mahremi olan öğretmen ...
Denizli Emniyet Müdürlüğü adına sahte sosyal medya hesabı tespit edildi
YEREL HABERLER Denizli Emniyet Müdürlüğü adına sahte sosyal medya ...
Pamukkale spor kenti olma yolunda ciddi adımlar atıyor
YEREL HABERLER Pamukkale spor kenti olma yolunda ciddi adımlar ...
PAÜ Hastanesine en iyi poster bildirisi ödülü
YEREL HABERLER PAÜ Hastanesine en iyi poster bildirisi ödülü
Nisan ayı Denizli’ye 4 mevsimi 1 günde yaşattı Önce kar yağan Denizli’de, şiddetli dolu yağışı sonrası hayat felç oldu
YEREL HABERLER Nisan ayı Denizli’ye 4 mevsimi 1 günde yaşattı Önce ...
Üreticiye 27 ton ucuz şeker dağıtıldı 100 esnafa çuvalı 750 lira yerine 450 liradan şeker temin edildi
YEREL HABERLER Üreticiye 27 ton ucuz şeker dağıtıldı 100 esnafa ...
Tavas Anadolu İmam Hatip Lisesi projesi Erasmus’a kabul edilen tek İHL oldu
YEREL HABERLER Tavas Anadolu İmam Hatip Lisesi projesi Erasmus’a ...
Şampiyon Kale Belediyespor kupasını kaldırdı Ligi ilk 2 sırada bitiren Kale Belediyespor ve Kıralan Demir kupalarını törenle aldı
YEREL HABERLER Şampiyon Kale Belediyespor kupasını kaldırdı Ligi ilk ...
Denizlispor ateşe atladı
YEREL HABERLER Denizlispor ateşe atladı
Denizli'de '2. Abdülhamit Han' oyunu beğeni topladı
YEREL HABERLER Denizli'de '2. Abdülhamit Han' oyunu beğeni topladı
Merkezefendi’de 23 Nisan’a özel resim yarışması
YEREL HABERLER Merkezefendi’de 23 Nisan’a özel resim yarışması
Dolmuş ücretlerine zam geldi
YEREL HABERLER Dolmuş ücretlerine zam geldi
Kıralan Demirspor BAL’a çok yaklaştı Son maçında Buldan’ı deviren Kıralan baraj maçı oynayacak
YEREL HABERLER Kıralan Demirspor BAL’a çok yaklaştı Son maçında ...
Kızılcabölükspor’dan hemşehri hakem tepkisi; “Türk futbolu bu hakemlerle ilerleyemez”
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor’dan hemşehri hakem tepkisi; “Türk ...
Başkan Uz; “Taraftarlarımızdan özür diliyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Uz; “Taraftarlarımızdan özür diliyoruz”
Ünlü doktoru öldüren uzman çavuş: Kendimi korumak için hedef gözetmeden ateş ettim
YEREL HABERLER Ünlü doktoru öldüren uzman çavuş: Kendimi korumak ...
Tekden Hastanesi, Kanser Haftasında hastane personeline seminer verdi
YEREL HABERLER Tekden Hastanesi, Kanser Haftasında hastane ...
Büyükşehir Denizlilileri aynı sofrada buluşturuyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Denizlilileri aynı sofrada buluşturuyor
Mesut Bakkal: “Aslında benim takımım bu takım değil” Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: “Tuzlaspor’u tebrik ediyorum, galibiyeti hak ettiler”
YEREL HABERLER Mesut Bakkal: “Aslında benim takımım bu takım ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.