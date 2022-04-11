Yasaklı ırk köpek besleyen ve kayıt altına almayan sahibine 15 bin lira ceza



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kullanılmayan metruk bir evin bahçesinde yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpek besleyen ve yasal süre içerisinde bunu kayıt altına almadığı belirlenen sahibine 15 bin lira para cezası kesildi. Köpek ise sahibinden alınarak hayvan barınağına götürüldü.

Karşıyaka Mahallesi'nde kullanılmayan bir metruk bir evin bahçesinde yasaklı ırk köpek gören vatandaşlar, polise haber verdi. Eve gelen polis ekipleri köpeğin sahibini gözaltına aldı. Yapılan incelemede yasak ırklı olan pitbull cinsi köpeğin kimlik belgelerinin olmadığı belirlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından, belirlenen süre kapsamında hayvanı kimliklendirilerek Ev Hayvanı Kayıt Sistemi´nde (PETVET) kayıt altına aldırmayan sahibine 15 bin lira para cezası uygulandı. Köpek ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne götürüldü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-04-11 19:58:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.