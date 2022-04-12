Denizlispor Teknik Direktörü Bakkal: Benim takımım bu değil

DENİZLİ, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi verip hafta sonu evinde en önemli rakiplerinden Tuzlaspor'a 4-2 yenilerek kendini ateşe atan Altaş Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal, takımını tanıyamadığını söyledi. Bakkal, alınan yenilgi için, "Bu takım benim takımım değil, futbolcularımızın da performansı bu olamaz. Maçta çok istekliydik, takımda çok yüksek moral vardı. Hemen toparlanıp bundan sonra neler yapacağımızı, nasıl galip geleceğimizi ve nasıl mücadele edeceğimizi düşüneceğiz. Kalan 7 maçımız var. Bunların 4'ü sahamızda, avantajlı olduğumuzu düşünüyorum" dedi. Denizlispor bu hafta Ankara Keçiörengücü deplasmanında mücadele edecek. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2022-04-12 11:30:56
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