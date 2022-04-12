Mahşer-i Cümbüş, Denizlililerle buluştu Büyükşehir sahnesinde yıldızlar geçidi sürüyor

Ramazan etkinliklerinde ünlü sanatçı ve tiyatro gruplarını ağırlamaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de modern doğaçlama tiyatronun öncüsü olan Mahşeri Cümbüş’ü Denizlililerle buluşturdu.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin Ramazanın ayına özel hazırladığı programlar tüm hızıyla devam ediyor. Etkinliklerin devamında Türkiye’de modern doğaçlama tiyatronun öncüsü olan Mahşeri Cümbüş’ü Denizlililerle buluştu. Ramazan etkinliklerinin adresi olan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Seval Gebeş ve Serhat Akbulut, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tiyatro kapalı gişe oynadı. Doğaçlama tiyatronun gösteri biçimlerinden biri olan “Tiyatro Sporu”nu sergileyen Mahşeri Cümbüş başarılı performansları ile tiyatroseverlerden tam not aldı. Oyuncuların doğaçlama oyunları sırasında yaptıkları espriler izleyenleri kahkahaya boğdu. Büyük beğeni toplayan oyun izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.



“Muhteşemsiniz”

Oyun sonunda sahneye davet edilen Başkan Osman Zolan, burada yaptığı konuşmada Mahşeri Cümbüş’ün muhteşem bir oyun sergilediğini belirterek, tüm hemşehrileriyle birlikte keyifli bir akşam geçirdiklerini söyledi. Güzel bir ramazan akşamında bir arada olduklarını ve herkesin bu gece gibi yüzündeki gülümsemenin eksik olmamasını temenni eden Başkan Zolan, harika bir oyun izlediklerini kaydederek tüm ekibe teşekkür etti. Başkan Zolan sahnede bulunan çocuklarla birlikte yaklaşan 23 Nisan öncesi herkesin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da tebrik etti.



Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nin Ramazan etkinliklerindemında bu akşam saat 21.30’da da Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Necip Fazıl Kısakürek’e ait “Bir Adam Yapmak” oyunuyla izleyici karşısına çıkacak. Saat 20.30’dan itibaren ise eski Ramazanları aratmayan programlar Denizlililer için gerçekleştirilecek.

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