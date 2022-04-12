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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otizmli çocuklardan polislere ihbarlı sürpriz

İHA

Otizmli çocuklardan polislere ihbarlı sürpriz

Denizli’de otizmli çocuklar, 112 Acil Çağrı Merkezi ile işbirliği yaparak kavga ihbarında bulundu ve olay yerine gelen polislere sürpriz yaparak haftalarını kutladı.

Denizli’de faaliyet gösteren Yeşilgöz Otizm Spor Kulübü, Polis Haftası nedeniyle polislere sürpriz yaptı. Polisleri okullarına çağırmak için 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçen ve polislerin 10 Nisan Haftalarını kutlamak istediklerini belirten okul yetkilileri, kavga ihbarında bulunarak, polisleri harekete geçirdi. Haber merkezinin yönlendirmesiyle Pamukkale İlçesi İncilipınar Mahallesi’nde bulunan Yeşilgöz Otizm Spor Kulübü’ne çok sayıda polis ve yunus ekibi sevk edildi.

Okula kavga ihbarına giden polisler karşılarında ellerinde Türk bayrakları ve pasta ile bekleyen otizmli çocukları görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Otizmli çocuklar polisleri karşılarında görünce büyük sevinç yaşadı ve polislerin 10 Nisan Polis Haftasını kutlayarak pasta kesti. İhbar üzerine okula gelen polisler bu jestten dolayı çocuklara ve okul yöneticilerine teşekkür ederek, otizmli çocuklar ile sohbet etti ve onları araçlarına bindirdi.

Canımız ve malımızı gece gündüz demeden görev yaparak koruyan polislerin Polis Haftasını kutlamak için böyle bir şey yaptıklarını belirten Yeşilgöz Otizm Spor Kulübü Yetkilisi Bekir Yeşilgöz; “Çocuklarımız polislerimizi karşısında görünce büyük mutluluk yaşadı. Buraya gelerek çocuklarımız ile ilgilenen tüm polislerimizin 10 Nisan Polis Haftasını kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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