Çardak Havalimanı'ndan Mart ayında 34 bin yolcu hizmet aldı Denizli’de uçak ile son 3 ayda 85 bin 802 kişi yolculuk yaptı

Denizli Çardak Havalimanı’nda 2022 yılı Mart ayında toplam 34 bin 122 yolcuya hizmet verildi. Mart ayında iç hat yolcu trafiği 26 bin 441, dış hat yolcu trafiği ise 7 bin 681 olduğu açıklandı.



T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Denizli Çardak Havalimanı’nın 2022 yılı Mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. 2022 yılı Mart ayına ait, iç hat yolcu trafiği 26 bin 441, dış hat yolcu trafiği ise 8 bin 681 oldu. Mart ayında iniş ve kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 371, dış hatlarda 48 uçak olmak üzere toplamda 419 uçak olduğu belirtildi. Yük trafiği ise Mart ayında toplamda 370 ton oldu.



Son 3 içerisine bakıldığında ise Ocak, Şubat ve Mart ayında gerçekleşen yolcu trafiği 85 bin 802, uçak trafiği 1078, yük trafiği ise 910 ton olarak bildirildi.

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