PAÜ'den istihdama önemli katkıları olacak staj protokolü Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan: “Hızla uygulamalı eğitim yöntemine geçiyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PAÜ'den istihdama önemli katkıları olacak staj protokolü Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan: “Hızla uygulamalı eğitim yöntemine geçiyoruz”

İHA

PAÜ'den istihdama önemli katkıları olacak staj protokolü Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan: “Hızla uygulamalı eğitim yöntemine geçiyoruz”

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), geçtiğimiz 2021 yılı Kasım ayında hayata geçirdiği iş birliği protokolünün meyvelerini toplamaya hazırlanırken, yeni bir iş birliğine daha imza attı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), isteğe bağlı stajın olduğu bölümlerde öğrenim gören öğrencilere, staj yeri bulunmasına ilişkin iş birliği protokolü imzaladı. İş birliği protokolü öğrencilerin isteğe bağlı stajlarında, aldıkları eğitim ve mesleki hedeflerine yönelik uygun firmanın belirlenmesinde, öğrenci ile firmanın bir araya gelmesinde aktif rol alacak. Öğrencilerin, teorik bilgileri ve mesleki yeterliliklerini pekiştirmeye yönelik bir iş tecrübesi de olacak stajlar ile öğrenciler, aynı zamanda kamu ve özel sektörde işleyiş ve organizasyon şeması gibi esasları tanıma fırsatı bulacak, çalışma alanlarını seçerken, ihtiyaç duyacakları ön bilgiye de bu stajlar vesilesi ile sahip olacak.

“Hızla uygulamalı eğitim yöntemine geçiyoruz”
Üniversite’nin şehirle bütünleşmesi noktasında kurumun aracı olmasının kendilerini sevindirdiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, “İsteğe bağlı staj konusu bizim açımızdan çok önemli bir konudur. Staj yapmanın öğrencilerimize, istihdam konusunda faydasının olacağına inanıyoruz. Öğrencilerimizin, etkin bir staj yapabilmesi adına, uygun firmanın belirlenmesini sağlayacağından dolayı da ayıca teşekkür ediyoruz. Üniversitemiz, hızla uygulamalı eğitim yöntemine geçmektedir. Bu protokoller de bunun emareleri olmaktadır. Biz, öğrencimizin kampüs içinde kalmış, sadece teorik eğitimler alan, bir öğrenci olmasını hiç bir zaman arzu etmiyoruz. Öğrencilerimizin, kariyerlerinde yaşayacağı olayları, henüz öğrenciyken stajlar ile tecrübe etmelerini, mesleki hayatlarına da hazırlıklı olarak başlamalarını istiyoruz. Bu protokol bu çabalarımıza büyük katkılar sağlayacaktır. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İplik tedarikçisi olduğu fabrikanın ortağına asitle saldıran şüpheli tutuklandı (2)
YEREL HABERLER İplik tedarikçisi olduğu fabrikanın ortağına asitle ...
İplik tedarikçisi olduğu fabrikanın ortağına asitle saldıran şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER İplik tedarikçisi olduğu fabrikanın ortağına asitle ...
Çardak Havalimanı'ndan Mart ayında 34 bin yolcu hizmet aldı Denizli’de uçak ile son 3 ayda 85 bin 802 kişi yolculuk yaptı
YEREL HABERLER Çardak Havalimanı'ndan Mart ayında 34 bin yolcu ...
Eğitimdeki özgün çalışmalar farklı illerden gelen yöneticilere tanıtıldı
YEREL HABERLER Eğitimdeki özgün çalışmalar farklı illerden gelen ...
Yeşil sahada amigo terörü Amigo tarafından burnu kırılan futbolcuya, rakibi kramponla tekme attı Olaylı maçta polis havaya ateş ederek müdahale etti Burnu kırılan Mehmet Eşbak: "Yapma, Allah rızası için vurma dedim, sonrasını hatırlamıyorum"
YEREL HABERLER Yeşil sahada amigo terörü Amigo tarafından burnu ...
Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 82. yılı anısına belgesel gösterimi ve müzik dinletisi
YEREL HABERLER Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 82. yılı anısına ...
Pamukkale’den 3 sporcu milli takım vizesini aldı Pamukkale Belediyespor dartçıları milli takıma girme hakkını elde etti
YEREL HABERLER Pamukkale’den 3 sporcu milli takım vizesini ...
Otizmli çocuklardan polislere ihbarlı sürpriz
YEREL HABERLER Otizmli çocuklardan polislere ihbarlı sürpriz
İdrarda ağrısız pıhtılı kanama şikayetlerini geçiştirmeyin
YEREL HABERLER İdrarda ağrısız pıhtılı kanama şikayetlerini ...
Mahşer-i Cümbüş, Denizlililerle buluştu Büyükşehir sahnesinde yıldızlar geçidi sürüyor
YEREL HABERLER Mahşer-i Cümbüş, Denizlililerle buluştu Büyükşehir ...
Denizlispor Teknik Direktörü Bakkal: Benim takımım bu değil
YEREL HABERLER Denizlispor Teknik Direktörü Bakkal: Benim takımım bu ...
Göremediği Kur'an-ı parmak uçlarıyla okuyup hatim ediyor
YEREL HABERLER Göremediği Kur'an-ı parmak uçlarıyla okuyup hatim ...
Yörükler iftar sofrasında buluştu
YEREL HABERLER Yörükler iftar sofrasında buluştu
Uzman hekimler tedavi gören çocuklar için buluştu
YEREL HABERLER Uzman hekimler tedavi gören çocuklar için buluştu
Merkezefendi'ye potada dev konuk
YEREL HABERLER Merkezefendi'ye potada dev konuk
Denizlili muhtarlar gönül sofrasında buluştu
YEREL HABERLER Denizlili muhtarlar gönül sofrasında buluştu
Denizli’de 3 takım 3 farklı şampiyonada mücadele edecek
YEREL HABERLER Denizli’de 3 takım 3 farklı şampiyonada mücadele ...
PAÜ öğrencilerine staj imkanı sağlayan imza
YEREL HABERLER PAÜ öğrencilerine staj imkanı sağlayan imza
Eğitim yöneticilerini geliştirme programının ilki gerçekleştirildi Yönetici Geliştirme Programı ile zengin ve etkileşimli bir paylaşım ağı oluşacak
YEREL HABERLER Eğitim yöneticilerini geliştirme programının ilki ...
FETÖ üyesi tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ üyesi tutuklandı
Yasaklı ırk köpek besleyen ve kayıt altına almayan sahibine 15 bin lira ceza
YEREL HABERLER Yasaklı ırk köpek besleyen ve kayıt altına almayan ...
İplik tedarikçisinden fabrika ortağına asitli saldırı 
YEREL HABERLER İplik tedarikçisinden fabrika ortağına asitli ...
Denizli’de 9 uyuşturucu taciri tutuklandı 650 gram maddeyle yakalanan kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli’de 9 uyuşturucu taciri tutuklandı 650 gram ...
Metruk binada pitbull besleyen kişiye 14 bin 982 TL idari para cezası
YEREL HABERLER Metruk binada pitbull besleyen kişiye 14 bin 982 TL ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.