Merkezefendi’de mahalle iftarları devam ediyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilki Muratdede Mahallesinde düzenlenen iftar sofrası, bu kez Karaman Mahallesinde kurulacak.

Merkezefendi Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği mahalle iftarları devam ediyor. Pandemi nedeniyle toplu iftarlara verilen iki yıl aranın ardından bu yıl iftar sonrasının ilkini Muratdede Mahallesi’nde kuran Merkezefendi Belediyesi, bu kez iftar sofrasını Karaman Mahallesi’nde kuracak. Karaman Kapalı Pazaryeri’nde kurulacak olan iftar sofrası, 14 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek. Program çerçevesinde iftardan sonra tasavvuf müzik dinletisi, semazen gösterisi ile Hacivat ve Karagöz gölge oyunu olacak ve vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İki yılın ardından hemşehrilerimizle iftar sofralarında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Muratdede Mahallemizden sonra iftar soframızı bu kez Karaman Mahallemizde kuracağız. Mübarek Ramazan ayında hemşehrilerimizle bir arada oruç açmak bizlere ayrı bir mutluluk veriyor. Birlik ve beraberliğimizin geliştiği bu sofralar, Ramazan ayımızın vazgeçilmezidir. Kuracağımız iftar soframıza tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” diye konuştu.

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