Büyükşehir Gençlik Meclisi’nden ilk yardım eğitimi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, yaşanabilinecek acil durumlara karşı hazırlıklı olmak için gönüllü gençlere yönelik ilk yardım eğitimi düzenledi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Denizli İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yaşanabilinecek acil durumlara karşı hazırlıklı olmak için gönüllü gençlere yönelik ilk yardım eğitimi verildi. Eğitim programına Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi gönüllüsü yaklaşık 20 kursiyer katıldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen ilk yardım kursu 2 gün sürdü. Kursiyerlere genel ilkyardım bilgileri, hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ilkyardım, yaralanmalarda ilkyardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım konuları gösterildi.



Eğitimler teorik ve pratik olarak verildi

Bunların yanında bilinç bozukluklarında ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım, hayvan ısırmalarında ilkyardım, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım ve hasta/yaralı taşıma teknikleri anlatıldı. Teorik anlatımın yanı sıra uygulamalı olarak da verilen eğitimlerin ardından yapılan sınavda başarılı olan tüm gönüllülere ilk yardım sertifikaları verildi.

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