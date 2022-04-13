Denizli’de Bilim Günü etkinlikleri sona erdi

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Pamukkale Üniversitesi iş birliği, Denizli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla ortaokul öğrencilerine yönelik bir ilk olarak gerçekleştirilen Bilim Günü Etkinlikleri düzenlendi.



Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde üç gün süre ile gerçekleştirilen Bilim Günü Etkinliklerine il genelinden Akdere Hüseyin Ali Bayram Ortaokulu ve Eskihisar Musa Hatice Çelikkol Ortaokulu 7 ve 8.sınıf öğrencilerinden oluşan 30 öğrenci katıldı. Bilim Günü Etkinlikleri Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilen belge takdim töreni ile sonra erdi. Belge takdim törenine İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, PAÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Şahin Baltacı, akademisyenler, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.



“Yolumuzu bilimden, ilimden, irfandan, fenden almalıyız”

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yaptığı konuşmasında “Bilim; gerçeğe giden yolları aydınlatan ışıktır der Hacı Bektaşı Veli. Yolumuzu bilimden, ilimden, irfandan, fenden almalıyız. Öğrencilerimizi küçük yaşlardan itibaren bilimsel veriler ve okul dışı öğrenme ortamları diye tabir ettiğimiz bilim yuvalarıyla buluşturmaya, burada olduğu gibi gayret gösteriyoruz. Öğrencilerimizin bilimsel çalışmalara ulaşmasını ve süreçleri tanımalarını sağlayarak temel bilimlere karşı olumlu tutumlarını geliştirmek, bilimsel çalışma yöntem ve araştırma becerilerinin geliştirmesine katkı sağlamak, okul ortamlarında gerçekleştirilmesinde güçlük çekilen bilimsel çalışmaların okul dışı ortamlarda yapılarak öğrencilerle buluşturulması projemizin hedefleri arasındadır” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici konuşmasının ardından Bilim Günü Etkinliklerinde katkı sağlayan akademisyenlere Teşekkür Belgesi takdim etti. Ayrıca Bilim Günü Etkinliklerinde yer alan öğrencilere de Katılım Belgeleri dağıtıldı.

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