Merkezefendi’de çocuklar için geri dönüşüm parkı tamamlandı

Merkezefendi Belediyesi tarafından Servergazi Mahallesi’ne kazandırılan, tamamı metal, plastik, cam gibi atık malzemelerin yeniden değerlendirilmesiyle oluşturulan Geri Dönüşüm Parkı, havaların ısınması ve okulların ara tatile girmesiyle birlikte çocukları bekliyor.



Gerçekleştirdiği çalışmalarla ilçenin çehresini değiştiren Merkezefendi Belediyesi, çocukların ve ailelerinin keyifli ve güvenli vakit geçirmeleri adına tematik parklar başta olmak üzere birçok park kazandırdı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İlçemize birbirinden güzel birçok park kazandırdık. Çocuklarımızın rahat, temiz, güvenli ve yeşillikler içinde rahatça oyun oynayabilmeleri için yaptık. Okullar tatil, havalar güzel. O zaman, haydi Geri Dönüşüm Parkımıza. Çocuklar Geri Dönüşüm Parkında, atıkların dönüşümüyle yapılan bambaşka bir dünyayı keşfedeceksiniz. Parklarımızı çocuklarımıza emanet ettik. Gönüllerince eğlensinler ve oynasınlar. Hepinizi, tatilin ve havaların tadını çıkarmak adına Servergazi Mahallesi 417 Sokak’taki parkımıza bekliyoruz” dedi.

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