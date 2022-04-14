Büyükşehir gönül sofrası Fatih’te Başkan Zolan: “Birlikte başarmaya devam edeceğiz”

Denizli Büyükşehir Belediyesi Fatih Mahallesi’nde kurduğu gönül sofrasında binlerce vatandaşı buluşturdu.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayı boyunca her gün bir mahallede düzenlediği iftar sofrası Fatih Mahallesi’nde kuruldu. Fatih Kapalı Pazaryeri’nde düzenlenen iftar programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Zolan ve eşi Berrin Zolan iftar öncesi alana gelerek vatandaşların ramazanlarını tek tek tebrik etti. Ezanın okunmasıyla birlikte aynı sofrada buluşan binlerce kişi birlikte dua edip orucunu açtı. Başkan Zolan burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada Fatih Mahallesi’nin bugün çok coşkulu olduğunu belirterek, “Davetimizi kabul edip gelen tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Salgının yavaşlamasıyla birlikte 2 yıl aradan sonra yeniden vatandaşlarımızla iftar sofralarımızda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.



“Denizli’miz nereden nereye geldi”

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Fatih ve çevre mahallelerimizi parmakla gösterilecek hale getirdik. Altyapısıyla, üstyapısıyla, kapalı pazaryeriyle, parkları ve spor alanlarıyla, bu bölgedeki ve tabi ki şehrimizdeki tüm mahallelerimizde ihtiyaç olan işleri yapmak için gayret sarf ettik. Şükürler olsun vatandaşlarımızla gönül birliğiyle, el ele bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Denizli’miz nereden nereye geldi. Bir zamanlar başka illere imrenen Denizli’miz bugün başka şehirlerin imrendiği bir şehir haline geldi. Bunu tek başımıza bu hale getirmedik, vatandaşlarımızın olağanüstü desteğiyle, bize olan güvenleri ile bu hale geldi. Biz diyoruz ki; birlikte başardık, inşallah bundan sonra da birlikte başarmaya devam edeceğiz” Başkan Örki ise, ramazanın başlamasıyla birlikte her şeyin tertipli, düzenli gitmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, “Allah’a çok şükür kazasız belasız bu süreci atlatabiliyoruz. İnsanlar mutlu oluyor, aileleri birlik berberlik içinde görüyoruz. Bu sofraların amacı bu zaten” diyerek tüm vatandaşların ramazanını tebrik etti.

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