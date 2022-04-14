İstanbul’dan Denizli Tekden’e gelen hasta safra kesesi ameliyatı oldu

İstanbul’dan iş için geldiği Denizli’de ağrıları sonrası Özel Denizli Tekden Hastanesi’nde checkup yaptıran hasta, safra kesesinde taşlar olduğunu öğrenince ameliyat oldu. Hastalık hakkında bilgi veren Op. Dr. Mehmet Tekin, “Safra kesesi taşları birçok probleme yol açabilmektedir” dedi.



İstanbul’da yaşayan Rasim Erdoğan, iş için geldiği Denizli’de rahatsızlanması sonucu Özel Denizli Tekden Hastanesi’ne gitti. Burada yaptırdığı checkup sonrası safra kesesinde taş olduğunu öğrenen Erdoğan, İstanbul’a gidip geldikten sonra Başhekim Op. Dr. Mehmet Tekin tarafından ameliyat oldu. Başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Erdoğan’ın taburcu edilmesinin ardından Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Cerrahi uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin, hastalık hakkında önemli bilgilendirmede bulundu.



“Şişkinlik, yemeklerden sonra ani karın ağrısı, kusma, mide yanması gibi belirtiler safra kesesi taşlarının habercisi olabilir”

Belirtilerden bahseden Dr. Tekin, “Safra kesesindeki taşlar tedavi edilmezse safra yollarına düşerek pankreas salgılarını ve safra akımını boşaltmayı engellemesi sonucunda bazı komplikasyonlara sebep olabilmektedir. Genel olarak hastalarda bu komplikasyonlar daha gelişmeden bir takım belirtiler vererek safra kesesi yolları tedavi edilmektedir. Safra kesesi taşlarının bazı belirtileri vardır. Bu belirtiler, genellikle yemeklerden sonra ani başlayan ağrı, şişkinlik, karnın üst tarafında ağrı, sarılık, kusma, mide yanması, bazen sırta vuran ağrı şeklinde seyredebilir. Safra kesesinin neden oluştuğu tam olarak bilinmese de bazı risk faktörleri mevcut. Kilolu olmak, hızlı kilo alıp vermek, ailesinde safra kesesi taşı olanlar olmayanlara göre riskli gruptadır. Safra kesesi taşları en basit şişkinlik ve karın ağrısı, sarılık, pankreasın iltihaplanması gibi birçok probleme yol açabilmektedir. Safra kesesi teşhisi konulan hastalarımız, ameliyat konusunda erken karar vererek oluşabilecek komplikasyonları önlemiş olur. Bu nedenle erken teşhis ve tedavi son derece önemlidir” dedi.



“Kapalı yöntemle ameliyatını gerçekleştirerek safra kesesi taşlarını temizledik”

Tek tedavi yönteminin ameliyat olduğunu belirten Dr. Tekin, “Rasim Bey, İstanbul’dan iş ziyareti için geldiğinde hastanemize checkup için başvurdu. Yapılan checkup’ta safra kesesinde taş olduğu ortaya çıktı. Durumu kendisine anlattık. Zaten bir süredir karın ağrısı, şişkinlik gibi belirtiler yaşıyormuş. İstanbul’a gitti ve tekrar döndüğünde ameliyatını yaptık. Kapalı yöntemle ameliyatını gerçekleştirerek safra kesesi ve hastalığına neden olan safra taşlarını temizledik. Hastamızın durumu gayet iyi. Kendisini ameliyattan bir gün sonra taburcu ediyoruz. Safra kesesi taşının tek tedavi yöntemi ameliyattır. Safra kesesi ameliyatı kapalı yöntemle yapılan ve gündelik yaşama hemen dönebileceğiniz bir ameliyattır. Buradan tekrar söylemekte fayda var ki safra kesesi taşları küçük de olsa hastalığa neden olabilmektedir. Ve bu belirtiler daha büyük hastalıklara sebep olmadan mutlaka uzmana başvurun” şeklinde konuştu.



“Yaşadığınız en ufak belirtileri ciddiye alın ve doktora başvurmaktan çekinmeyin”

Ağrıların ciddiye alınması gerektiğini belirten Erdoğan ise, “Yaklaşık üç aydır şişkinlik, mide yanması, hazımsızlık gibi şikayetlerim vardı. Checkup yaptırmaya karar verdim ve checkup testlerimin sonucunda doktor Mehmet Tekin, safra kesesinde taş olduğunu ve ameliyat olmam gerektiğini söyledi. İşlerimi bitirdikten sonra İstanbul’a döndüm ve ağrılarım iyice artınca Denizli’ye tekrar döndüm ve ameliyatımı oldum. Şu an gayet iyiyim. Doktoruma ve hastane yönetimine ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ederim. Hemşireler de sağ olsunlar çok iyi ilgilendiler. Lütfen yaşadığınız bazı belirtileri ciddiye alın ve geç kalmadan hekime başvurmaktan korkmayın” şeklinde konuştu.

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