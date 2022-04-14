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Çıkmaz sokak sapığı mahallelinin korkulu rüyası oldu Çıkmaz sokakta oyun oynayan çocukları taciz eden sapık her yerde aranıyor Sapık korkusu yaşayan mahalle sakinleri, oyun alanının önünü kapatan metruk binanın yıkılmasını istiyor

İHA

Çıkmaz sokak sapığı mahallelinin korkulu rüyası oldu Çıkmaz sokakta oyun oynayan çocukları taciz eden sapık her yerde aranıyor Sapık korkusu yaşayan mahalle sakinleri, oyun alanının önünü kapatan metruk binanın yıkılmasını istiyor

Denizli’de çıkmaz sokağın sonundaki oyun alanında vakit geçiren çocukları taciz eden sapık, mahallelinin korkulu rüyası oldu. Sapık korkusu yaşayan mahalle sakinleri, şüphelinin müstehcen hareketler yaptığı ve aynı zamanda oyun alanının önünü kapatan metruk binanın yıkılmasını istedi.

Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde meydana gelen olayda; çıkmaz sokakta bulunan metruk bir binanın evin oluşturduğu tenha noktayı fırsat bilen şüpheli, çıkmaz sokağın sonundaki boş alanda oyun oynayan çocukları izlemeye başladı. Oturarak çocukları izlediği noktadan ayağa kalkan sapık, yaklaşık 15 dakika boyunca müstehcen hakaretler sergileyerek çocukları taciz etti. Daha sonra müstehcen hareketlerini sürdürerek çocukların oyun oynadığı bahçe duvarına kadar ilerleyen tacizci, yandaki bir apartmanda oturan bir kişinin durumu fark edip bağırmasıyla kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Çocukların durumu ailelerine söylemesi üzerine güvenlik kameralarını inceleyen mahalle sakinleri, sapığın yaptığı hareketleri görüp 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen görevliler, kamera kayıtlarından eşkali belirlenen sapığın peşine düştü. Mahalle sakinleri yaşanan bu olayın, çıkmaz sokakta bulunan metruk binanın oluşturduğu tenha noktadan faydalanarak yapıldığını ve bu tür olayları olmaması için evin yıkılmasını talep etti.

“Şayet kardeşim olmasa eve girme teşebbüsünde bulunabilirdi”
Bağırma sesinin olmamasında sapığın ilerleyebileceğini belirten mahalle sakini Ahmet Küçükoğul, “Başımıza böyle bir olay geldi. Tabi bir teşebbüse kalktı. Bu teşebbüsü biz öğrendik ve emniyet güçlerine haber verdik. Emniyet güçleri de olayı araştırıyor. Bu olay sonuca varılır. Başımıza gelen olayda, şurada gördüğümüz binanın darlığından adam fırsat bilip buraya gelip bizim çocuklarımıza karşı tacize kalkışıyor. Zaten adam pantolonu açık şekilde buralarda gezip ve dolanıyor. Etrafı kolaçan ediyor. İlerde bulunan betona kadar ilerliyor. Zaten çocukların yanına 2 metre bir şey kalıyor. Kardeşim balkonda bunu fark ediyor. Kardeşim seslenince apar topar kaçıyor. Şayet kardeşim olmasa eve girme teşebbüsünde bulunabilirdi. Adam orayı da girebilirdi. Biz artık bu olayın yetkilerden çözülmesini istiyoruz” dedi.

Öte yandan 35 40 yaşlarında olduğu tespit edilen şüphelinin, boş alanda vakit geçiren çocukları taciz ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin oturduğu yerden kalkıp müstehcen hareketler sergilediği, oyun alanına doğru ilerlediği ve sonrasında kaçarak uzaklaştığı anlara dair görüntüler yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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