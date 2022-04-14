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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli OSB'de 21. Olağan Genel Kurul yapıldı

İHA

Denizli OSB'de 21. Olağan Genel Kurul yapıldı

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 21. Olağan Genel Kurul yapıldı.

Denizli OSB 21. Olağan Genel Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürü Sefa Gökalp, Şube Müdürü Mehmet Emin Altunbaş ve Mustafa Şat’ın gözetiminde Denizli OSB Konferans Salonu’nda 81 OSB firma temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Denizli OSB’nin 21. Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı’na Mehmet Tosunoğlu, Divan Üyeliklerine Veli Ünver ve Özgür Diriker seçildi.

Denizli OSB Konferans Salonu'nda yapılan Olağan Genel Kurul, Atatürk ve şehitlerimiz için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, “21. Olağan Genel Kurulumuzun Bölgemiz, Şehrimiz ve Ülkemiz adına hayırlı olmasını dilerim. Yeni dönemde de sanayicilerimizin her türlü problemini çözmek için büyük gayret göstereceğiz. Genel Kurulumuza zaman ayıran tüm sanayicilerimize çok teşekkür ederim.” dedi.

Toplantıda Denizli OSB Yönetim Kurulu faaliyetlerini Bölge Müdürü Ahmet Taş, slayt eşliğinde sundu.
OSB’nin 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Yeminli Mali Müşavir Raporları, Bilanço, Gelir Gider Hesapları Tablosu, 2022 yılı Tahmini Bütçesi, Yönetim aidatları, Hizmet bedelleri ile 2022 yılı Çalışma Raporu programı görüşülerek onaylandı.
OSB Yönetim Kurulu, Denetim kurulu ve OSB Üst Kuruluşu (OSBÜK) seçimleri yapıldı. Seçimlere tek liste ile gidildi. Yapılan oylamadan sonra OSB organları ve üst kuruluş üyeleri mevcut Başkan Mehmet Abdülkadir Uslu’nun listesi yeniden seçildi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, “Hepimize hayırlı olsun. Yönetim Kurulumuza duyduğunuz güven için teşekkür ederim. Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi olarak 20182022 çalışma dönemimizin dördüncü yılını tamamlamış bulunuyoruz. Sizlere daha iyi bir üretim ortamı sağlamak için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürdük. Bölgemize değer katacak yeni projelerimizin çalışmalarını tüm hızıyla sürdüreceğiz.
Organize Sanayi Bölgemizde yapılan yatırımlar ve geleceğe yönelik atılan adımlar ile sanayicilerimizin yeni yatırımlar yapması sağlanmıştır. Yapılan yatırımlarla birlikte Denizli ili sanayi alanında gelişerek daha fazla istihdam, ihracat ve katma değer oluşturma yolunda ilerlemektedir.
Denizli Organize Sanayi Bölgesi, ülke ekonomisini hareketlendirmek ve istihdamını artırmak için katkı sağlamaya devam etmektedir. Denizli OSB Yönetim Kurulumuz, tüm gayret ve çabalarıyla, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan girişimcilerin yatırımlarını yapabilmeleri, çevreye duyarlı, daha verimli ve daha sağlıklı bir ortamda üretimlerini gerçekleştirebilmeleri için sonuna kadar desteklemektedir.
2022 yılını Denizli OSB’nin 40 yıllık gurur verici geçmişine yakışır projelerle geçireceğimizi şimdiden söylemeliyiz. Bu bağlamda, sanayimize ve sanayicimize hayırlı, verimli ve ülkemiz ekonomisine en güçlü destek ve katkıyı sunabileceğimiz bir faaliyet döneminin olmasını diliyoruz.
Denizli OSB’de yapılan tüm eserlerin Bölgemize hizmet için bir takım halinde, tüm yöneticilerimizle gerçekleştirildiğini ve gerçekleştirilmesinde emeği geçen sanayicilerimize teşekkür ederim" diye konuştu.

Denizli OSB 21. Olağan Genel Kurulu sonucunda yönetim kurulu Mehmet Abdülkadir Uslu, Derya Baltalı, Necip Filiz, Osman Uğurlu, Cemal Can Sirkeci ve Selim Yaymanoğlu isimlerinden oluştu.

Denetim kurulunda Hakkı Akgören ve Naif Atlas'ın yer aldığı listede OSBÜK üyeleri ise Necip Filiz, Selim Kasapoğlu, Ahmet Yavuzçehre ve Gökhan Ertuğrul isimlerinden oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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