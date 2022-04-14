Denizli'nin gururu Ayşe, Süper Lige transfer oldu

Denizlili başarılı hokey oyuncusu Ayşe Ebrar Alvan, Hokey Süper Lig takımlarından Ege Yıldızlarına transfer olarak tarihe geçti.



Hokey yıldızlarını keşfediyor projesinde 2007 doğumlu oyuncu Milli Takım Antrenörü Muharrem Hasdemir in dikkatini çekti. Kulübün alt yapısına alınarak U14, U16 takımlarında başarı merdivenlerini hızla aşarak Süper Lig kadrosuna alındı.



Denizli tarihine geçen Alvan, "Çok mutluyum. Takımın başarısı için elimden geleni yapmak için sürekli mücadele edeceğim. Desteklerinden dolayı hocalarım ve aileme sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.



917 Nisan Kadınlar Açık Alan Süper Lig maçları şuanda Gaziantep ilinde devam ediyor.



Milli Takım Antrenörü Muharrem Hasdemir ise " Ayşe saha içinde ve saha dışında çalışkan ve örnek bir karakter. Denizli'den böyle bir sporcuyu kazandığımız için gururluyum. Ayşe gelişime açık bir sporcu. İnşallah hayalleri olan Milli Takım hedefini de gerçekleştirecektir." diye konuştu.



Ayşe Ebrar Alvan kimdir ?

2007 yılında Denizli ili Tavas ilçesinde dünyaya geldi. Sait Kalaycıoğlu Ortaokulunda okurken Hokeyle tanıştı. Ortaokulu dereceyle bitirdi. Şuanda Tavas Zeybekler Anadolu Lisesinde Öğrenim görmektedir. Profesyonel Sporcu kategorisinde spor yaşantısını devam ettirmektedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.