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Denizli’de turizm faaliyetleri tüm kenti kapsayacak şekilde 12 aya yayılacak

İHA

Denizli’de turizm faaliyetleri tüm kenti kapsayacak şekilde 12 aya yayılacak

– Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, mevcut turizm faaliyetlerine alternatifler ekleyerek, tüm şehri kapsayan 12 aya yayılacak potansiyel oluşturmak istediklerini belirtti.

Türkiye’nin tüm alanlarda olduğu gibi turizmde de 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini belirten Turhan Vali Akyol, “Marka şehirlerden biri olan Denizli’miz ekoturizmden gastronomiye, arkeolojiden tesisleşmeye, termal kaynaklardan ulaşıma, konaklamadan personel kalitesine kadar attığı her adımda turizm açısından ulusal ve uluslararası arenada öncü bir şehir konumuna gelmeyi amaçlamaktadır. Turizm, hem ülkemiz hem de ilimiz için ekonomik açıdan önemli olduğu kadar stratejik açıdan da büyük önem taşımaktadır. Turizm bilincini tüm topluma yayabilmek için turizmin geliştirilmesi, sadece bu işle uğraşan kesimin değil tüm ülkenin ortak amacı olmalıdır. Hükümetimizin koyduğu 2023 yılı turizm vizyonuna uygun olarak 2023 yılı turizm hedeflerine ulaşmak amacıyla ülke genelinde de Denizli'mizde de turizme yönelik çalışmalar hızla devam etmektedir. Sürdürülebilir turizm ancak tüm kurum ve kuruluşların büyük bir ahenk içerisinde uyumla çalışması ve turizmin doğru şekilde planlaması ile mümkün olacaktır. Bu bakımdan ilimizde turizm potansiyelinin sürdürülebilir bir şekilde yönlendirilmesi ve yönetilmesi için kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler giderek daha fazla ortak çalışmalara imza atmaktadır. Paydaşlarımızla birlikte ilimizin turizm faaliyetleri ve tanıtımı için ortak akıl, koordinasyon ve işbirliği ile çalışmaktayız” dedi.

Denizli’de mevcut turizm faaliyetinin en önemli eksenini turizmimizin amiral gemisini olan Pamukkale, Hierapolis Antik Kenti ve Laodikya Antik Kenti ile birlikte köklü kültürel tarih ve eşsiz doğadan oluştuğuna dikkat çeken Akyol, “Buradaki en önemli husus, doğamızı ve tarihi mirasımızı koruyarak turizm faaliyetlerini devam ettirirken mevcut turizm faaliyetlerimize alternatif turizm faaliyetleri eklenmesi ve bu faaliyetlerin tüm şehri kapsayarak 12 ay sürecek turizm potansiyeli oluşturması olacaktır. Türkiye; turizm sektöründeki tecrübesi, doğal ve kültürel kaynaklarının çeşitliliği ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim tarihi ve üstün hizmet kalitesi sayesinde, uzun yıllardır dünyada en çok turist ağırlayan ilk on ülke arasında yer almaktadır. Denizli ise coğrafi konumu, doğal ve tarihi güzellikleri, geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan sağlık ve termal turizm potansiyeli, marka değere sahip Pamukkale ve antik kentleri ile dört mevsim turist çeken Türkiye’nin önde gelen turizm merkezlerinden biridir. 2020 yılı Mart ayında gerçekleştirdiğimiz ‘Turizm Çalıştayı’ sonrasında ‘Dijitalleşme yoluyla Denizli ismini dünya çapında herkese tanıtmaya devam’ mottosundan hareketle çalışmalarımıza başlamıştık. Şimdi artık yaptığımız bu çalışmaların meyvelerini toplamaya başladık. Özellikle ‘ziyaretçi ekonomisi’ ve ‘dijital görünürlük’ faaliyetleri ile Denizli’mizi kültürüyle, doğasıyla, tarihiyle, yöresel yemekleriyle, gelenek ve görenekleriyle, arkeolojiye kazandırılacak alanları ve müzeleriyle ön plana çıkarmaya ve "Denizli" ismini sadece travertenler veya antik kentlerle değil aynı zamanda termal ve sağlık turizmi, ekoturizm, inanç turizmi, yayla turizmi ve kayak turizmi gibi alternatif turizm çeşitleriyle de çok yönlü olarak hem ülke hem de dünya çapında herkese tanıtmaya devam etmekteyiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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