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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamukkale'nin asırlık boyalı ve kalem işli camileri kültür turlarının gözdesi oldu

İHA

Pamukkale'nin asırlık boyalı ve kalem işli camileri kültür turlarının gözdesi oldu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bulunan asırlık 15 boyalı ve kalem işli camiden birisi olan olan 138 yıllık Belenardıç Camisi, Pamukkale Belediyesi tarafından restore edilerek kültür turizmine kazandırılmasının ardından İstanbul'dan gelen ilk kafileyi ağırladı.

Pamukkale Belediyesi tarafından restore edilen ve yumurtanın beyazı ile süs bitkilerinin renkleriyle oluşan işlemelerin yapıldığı 15 asırlık, 15 boyalı ve kalem işli camiler şimdiden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Bu çerçevede 1884 yılında inşa edilen 138 yıllık Belenardıç Camisi, restorasyonun tamamlanmasıyla beraber kalem işli boyalarının kattığı güzellikle kültür kafilelerinin gözdesi haline geldi. İstanbul’dan gelen İlk misafirlerini ağırlayan cami, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. İşlemeleri teker teker inceleyen kafile ise asırlık caminin aslına uygun restore edilip kendilerini geçmişe götürdüğünü söyledi.

“Böyle bir şey ile karşılaşacağımızı bilmiyordum”
Farklı bir işçilik olduğunu ifade eden kafileden Afife Beşik, “İlk ziyaretimiz burada, ben böyle bir şey ile karşılaşacağımızı bilmiyordum. İnanılmaz hoşuma gitti, başkanın eline sağlık, Gamze hanım ile konuştuk bilgi verdi. Geçen hafta İstanbul’da birkaç camiyi gezmiştim, burası çok farklı gerçekten başkanın eline sağlık. Çok mutlu ve gururla ayrılıyorum. Bütün çevreme haber vereceğim, buraya gelsinler böyle bir güzelliği görsünler. İçeride kalem işçiliğini gördüm, farklı bir kalem işçiliği var. Hep gezdiğim camilerde kubbede çini işçiliği ya da iznik işçiliği gibi görmüşümdür. Burada çok daha farklı ilk gördüğüm kalem işçiliği burada farklı, terazinin olması cenneti ve cehennemin betimlenmesi ben bunu ilk defa gördüm, şaşırdım. Yani hem anlatımı kolay hem de bir şeyler anlatılıyor çok güzel gerçekten” dedi.

“Boyalar anlatım ve duvarlarda çok güzel”
Ziyarete gelen Dilan ve Yaman Şınlak çifti camiyi çok beğendiklerini söyleyerek, “Çok güzel hoşumuza gitti şuanda bakımlı ve iyi bir halde restorasyonda iyi yapılmış. Herkese tavsiye ederim, yol olarak ulaşımda kolay, Denizli tarafından gelenler içinde kolay. Gerçekten çok şirin bir camii, çok güzel bir camii kullanılan boyalar anlatım ve duvarlarda çok güzeldi. Mutlaka bir kişinin anlatması gerekli” ifadelerini kullandı.

“Ecdat yadigarı camimizi halkımıza kazandırdık”
Kısa sürede restore çalışmalarının tamamlandığını belirten Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Sevgi, “Pamukkale ilçesi Belenardıç Mahallesi’nde bulunan camimiz kare planlı ama dikdörtgen bir camimizdir. Malzemelerimiz ahşap ve ahşap desteklidir, ahşap tavanlıdır. Kitabelerden anladığımız kadarıyla 1884 yılında yapılmıştır. Biz Pamukkale Belediyesi olarak buranın restorasyonunu 2020 yılında başladık ve 1 yıl gibi kısa bir sürede burayı kültür turlarımızda da kullanılmak üzere ecdat yadigarı camimizi halkımıza kazandırdık. İlçemiz sınırları içerisinde 2 tane camiden birisi Akköy’de birisi ise Belenardıç’da. Denizli genelinde ise 15 boyalı camimiz var. İnşallah bunlarda önümüzde ki yıllarda restorasyon yapılarak kültür turizmine kazandırılacak” diye konuştu.

“Tavan kısmında hiçbir çivi kullanılmamıştır”
Camideki kalem işçiliğinin renklerini anlatan Belenardıç Mahalle Muhtarı Mehmet Erzen, “Cami 1884 yılında yapılmıştır, Halil Ağa isimli bir vatandaş yaptırmış. Tavan kısmında hiçbir çivi kullanılmamıştır, ahşap kısmı çok güzeldir. İşlemeler çok güzel, içindeki işlemelerde yumurtanın beyazından yapılmış süs bitkilerinden cehennem ve cennet, halifelerin isimleri vardır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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