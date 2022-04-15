Çocuğunuzun büyümesini takip edin Egekent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzm. Dr. M. Hafit Arvas, “Çocuklar için büyüme bir sağlık göstergesidir”

Denizli Özel Egekent Hastanesi Uzm. Dr. M. Hafit Arvas, çocukların büyümesinde kalıtımsal faktörlerin etkili olabildiği gibi beslenme şekli gibi dış faktörlerin de büyümeyi etkilediğini belirtti.



15 Nisan Büyümenin İzlenmesi Günü nedeniyle ebeveynlere uyarılarda bulunan Egekent Hastanesi Uzm. Dr. M. Hafit Arvas, çocuklardaki büyümesinin izlenmesinin öneminden bahsetti. Uzm. Dr. Arvas, “Çocuklarda büyümenin belirli bir periyotta ilerlememesi çocukların gelişiminde bir problem olduğunun göstergesi olabilir. Büyümedeki bir sorun varsa bunun erken teşhisi ile sorunun kaynağı tespit edilir. Kalıtımsal da olabilir ya da beslenme, enfeksiyonlar, psikososyal nedenler gibi dış faktörlerden de kaynaklanabilir. Etkili olan dış faktörler ise bunun değiştirilmesi için önlem alınabilir. Hormon, metabolik ve kronik hastalıklar gibi nedenlerle çocukların büyümesi yaşıtlarının gerisindeyse zamanında uygulanan tedavi ile yaşıtları ile aynı seviyede olması sağlanabilir” dedi.



Çocuklarda sağlık bir büyüme için yapılması gerekenler

Çocuklarda sağlıklı bir büyüme için izlenmesi gereken yollara değinen Uzm. Dr. M. Hafit Arvas, anne babalara şu tavsiyelerde bulundu:

“Çocuklarda büyümenin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için sağlıklı beslenme büyük bir öneme sahip. Fast food tüketim yerine sebze ve meyve ağırlıklı beslenme tercih edilmeli ve hazır gıdalardan mümkün olduğunca uzak durmaları sağlanmalıdır. Uyku saatleri düzenlenmeli. Özellikle akşam 811 arasındaki uyku, çocukların gelişimi için çok büyük bir öneme sahip”



Sadece fiziksel sebepler değil psikolojik sebeplerin de çocukların gelişiminde etkili olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Arvas, “Çocukların kendisini ifade edebilmesi ve isteklerinin karşılanması gelişimleri için önemli” ifadesini kullandı.

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