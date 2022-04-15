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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merkezefendi’de binlerce kişi aynı sofrada oruç açtı

İHA

Merkezefendi’de binlerce kişi aynı sofrada oruç açtı

Merkezefendi Belediyesi tarafından Ramazan ayı nedeniyle düzenlenen mahalle iftarlarının ikincisi, Karaman Mahallesi’nde verildi.

Ramazan ayında binlerce kişiyi aynı sofrada birleştiren mahalle iftarının ikincisi Merkezefendi Belediyesi, tarafından Karamaman Mahallesinde kuruldu. Özenle hazırlanan alana gelen vatandaşlar, hep beraber ezanların okunmasıyla oruçlarını aynı anda açtı. Binlerce kişinin oruç açtığı iftar programında Başkan Doğan, masaları tek tek gezerek mahalle sakinleriyle sohbet etti.

“Ramazan ayının ruhunu yaşatıyoruz”
Mahalle iftarları ile Ramazan ayının ruhunu yaşattıklarını söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sizlerle bu etkinliklere başlamak, hele ki böyle güzel bir günde sizlerle birlikte olmak çalışma arkadaşlarım ve benim için büyük bir mutluluk ve onur verici. Ramazan ayının ülkemize sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirsin. Ramazan ayında mahalle iftarlarımız sizlerle birlikte devam ediyor. Bu dostluğu, Ramazan ayının o birleştirici ruhunu mahallelerimizde yaşatmaya çalışıyoruz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Oruçlarınız kabul olsun” dedi.

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