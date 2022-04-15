Ankara Keçiörengücü galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “Ligde çok enteresan maçlar oynanıyor. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Döneceğiz, içeride İstanbulspor maçı var” dedi.



Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Denzilispor, konuk olduğu Ankara Keçiörengücü’nü 10 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Bakkal, “Keçiörengücü, ligin hem atletik hem de koşan takımlarından bir tanesi ama oyuncularımı kutluyorum. Özellikle hava çok sıcak, biz koşun diye bağırıyoruz ama hava hakikaten çok sıcak. Çok kontrollü oynadık, özellikle sahanın ikinci bölgesini iyi kapattık. Çünkü kontratakları vardı. Bunun bilincindeydik” diye konuştu.



“Ligde çok enteresan maçlar oynanıyor”

Denizlispor’da göreve geldikten sonra 17 puan kazandıklarını belirten Bakkal, “Tuzlaspor maçından sonra özellikle Keçiörengücü gibi bir takımdan böyle bir galibiyet, oyuncularımla benim vazgeçmediğimizi gösteriyor. Tabii bitmiyor, ligde çok enteresan maçlar oynanıyor. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Döneceğiz, içeride İstanbulspor maçı var. Yaptığımız puan benden sonra 17 ama tabii çok kaybettikleri için daha yukarıları yakalayamadık. Ama bunların kıymetini bilip mücadele eden oyuncularımı kutluyorum, daha işimiz bitmedi. Aldığımız deplasman galibiyetlerini iç sahada taçlandırmamız gerekiyor ki o zaman bir anlamı olsun. Centilmence mücadele eden Keçiörengücü oyuncularını da kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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