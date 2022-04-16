‘Çevre Dostu 1000 Okul’ projesi değerlendirme toplantısı yapıldı Çevre dostu etinliklerinde 19 okul yer alacak

Çevre Dostu 1000 Okul projesi çercevesinde Denizli’de seçilen pilot okullarda yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Topalantıya 19 ilçe milli eğitim müdürü ile projeye dahil 19 okul müdürü katıldı.



‘Temiz Okul ve Temiz Enerji’ çatısı altındaki bir alt proje olan 'Çevre Dostu 1000 Okul Projesi’ Mart ayı sonunda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı törenle kamuoyuna tanıtıldı. Çevre Dostu 1000 Okul Projesi çercevesinde Denizli’de seçilen pilot okullarda yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Müdür Yardımcısı Hüseyin Başgün, 19 ilçe milli eğitim müdürü ile projeye dahil 19 okul müdürü katıldı.



“Kütüphaneler, sıfır atık kütüphanelerine dönüştürülecek”

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yaptığı konuşmasında “Bakanlığımızın hayata geçirdiği proje ile ilimizdeki 19 ilçeden birer okul proje çercevesinde alındı. Bu çercevesinde ilçelerde çevre dostu uygulamaları yürürlüğe sokan ve tüm örnekleri bünyesinde taşıyan en az bir okul hedefleniyor. Projeyle toplam 19 okulumuz, çevre dostu, iklim dostu ve sıfır atık uyumlu olacak. Okullarımızı çevreyle dost, sıfır atık kültürünün yaygınlaştığı okullara dönüştürecek. Proje çercevesindeki tüm okullarda güneş enerjisi panelleri ve yağmur suyu depolama üniteleri kurulacak. Yağmur suları okulların bahçelerinde ve farklı yerlerinde kullanılacak. Kütüphaneler, sıfır atık kütüphanelerine dönüştürülecek. Proje çercevesinde bakanlığımızın destekleriyle okullarda yönetici ve öğretmenlere çevre bilinci ve iklim değişikliğiyle ilgili sürekli eğitimler verilecek” dedi.

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