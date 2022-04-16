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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli MHP’nin iftar softası, yüzlerce partiliyi buluşturdu

İHA

Denizli MHP’nin iftar softası, yüzlerce partiliyi buluşturdu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Teşkilatının, Ramazan ayı nedeniyle kurduğu iftar sofrası, il genelinden yüzlerce partiliyi buluşturdu. Gönül sofrasını dolduran davetlilere teşekkür eden MHP İl Başkanı Av. Yusuf Garip, rahmet, mağfiret, bereket, huzur ayı olan 11. Ayın Sultanı Ramazan’da birlik ve beraberliğin güzel bir fotoğrafını verdiklerini belirtti.

İftar etkinliğinde MHP Denizli İl Başkanı Av. Yusuf Garip ve Yönetim Kurulu Üyeleri, tüm misafirleri bir bir karşıladı. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinliğe; AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı İsmail Karateke, Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, Denizli Ülkü Ocakları Başkanı Özgür Solak, Kamu Sen’e bağlı sendikaların temsilcileri, STK üyeleri, MHP ve AK Parti İlçe Başkanları ve üyeleri, muhtarlar, çok sayıda davetli ve misafir katıldı. Kuran Tilaveti ve yapılan dualar sonrası, salonu ve bahçede kurulan iftar masalarını dolduran yüzlerce kişi gönül sofrasında oruçlarını birlikte açtı.

“Bir ve beraberiz”
İftar etkinliğinde konuşan Denizli Ülkü Ocakları Başkanı Özgür Solak, yoğun katılımla gerçekleşen iftar programının hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli ve Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in bize miras bıraktığı Milliyetçi Hareket Partimizin bugün iftar programında coşkuyla beraberiz. Biz Ülkü Ocakları olarak emanete sahip çıkmamız çok önemli. 5 bine yakın şehit vermiş davanın neferleriyiz. Vatanımız, milletimiz için davamız yolunda yılmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Yılgınlık ve yorgunluk göstermeden çalışacağız”
İftar davetlerine katılım gösteren herkese teşekkür eden ve böylesi manevi bir ayda birlikteliğin güzel bir fotoğrafını verdiklerini vurgulayan MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip de konuşmasında şunları söyledi:
“Aynı sofrayı paylaşıp, aynı sofrada beraber olmaktan mutlu ve huzurluyum. Cumhur İttifakı olarak 2023’e giden yolda bizler milletimizin milli menfaatlerini ön plana alarak, Milliyetçi Hareket Partisi olarak sahada her daim yılmadan, yorulmadan yürümeye devam edeceğiz. Bu birlikteliğimizi beraber götürürken, tüm Denizli İl Teşkilatı, bütün ilçeleri ile fedakar ve cefakar kardeşlerimizle beraber davamıza, partimize hizmet noktasında çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Bizim yolumuz kutlu bir dava yoludur. Allah rızasından başka hiçbir amaç ve gaye gütmeden sadece ve sadece Türkİslam ülküsünün ana hedefinde ilerleyen, inanmış bir dava erleri ve gerçek ülkücüleriz. Kutlu davamızı başarıya götürmek için hiçbir karşılık beklemeden yolumuza devam edeceğiz. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin de söylediği gibi; ‘Cumhur İttifakı vatan, istikbal ve istiklal iradesidir.’ Cumhur İttifakı olarak ülkemizin her bir köşesinde, bütün vatandaşlarımıza hizmet etmek için daima çalışmaya devam edeceğiz. Geldiğimiz günden bu yana Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı olarak bir gün bile boş durmadan çalışmaya devam ettik. Tüm teşkilatlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde bunu sürdüreceğiz. Yılgınlık ve yorgunluk göstermeden çalışacağız. Cumhuriyetin 100’üncü yılına doğru gittiğimiz bu dönemde Büyük Türkiye ülküsü içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Bugün burada bizlerle birlikte olan, soframızı şereflendiren herkese teşekkür ediyorum. Ne Mutlu Türküm Diyene.”

“Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin”
Etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise Denizli’nin Ramazan ayında bir başka güzel olduğunu ifade ederek, “Milliyetçi Hareket Parti İl Başkanlığının düzenlemiş olduğu iftar programında bir araya geldik. Burada Cumhur İttifakı mensubu kardeşlerimizle birlikte iftarımızı açtık. Ramazan bereketli ve güzel geçiyor. Bizler ülkemize ve bayrağımıza sahip çıkma noktasında bir ve beraberiz. Birlikte olmak çok önemli… Çok şükür ki hem belediye anlamında hem de ülke anlamında hizmetlerimize devam ediyoruz. Daha da iyi olacağını biliyoruz. Bugün gerçekten kutlu bir gün, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Yusuf Garip’i de tekrardan İl başkanlığı görevini tebrik ediyorum. Kendisinin başarılı çalışmalarını, gayretini de görüyoruz. Kendisiyle de uzun zamandır da birlikte çalışıyoruz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Cumhur İttifakı olarak güzel hizmetler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah Denizlimizin yarını bugünlerden daha güzel olur. Bugün burada iftar programına katılan herkese de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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