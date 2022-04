Beyaz cennet Pamukkale’ye bahar geldi Pamukkale, Balkan ülkeleri ve Rusya'daki soğuktan kaçanların akınına uğradı İzmir’den Pamukkale’ye gelen Yadigar Sönmez: “Her yer bembeyaz, bulutların üstünde gibisiniz”

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, termal suları ve tarihi zenginliğiyle dikkat çeken beyaz cennet Pamukkale, Balkan ülkeleri ve Rusya'daki soğuk havadan kaçanların akınına uğradı. Antik Kloepatra Havuzunun 36 derece sıcaklıktaki termal suyu, yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı.

Eşsiz güzelliğiyle kendisine hayran bırakan, ‘Beyaz Cennet’ olarak da bilinen UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale’ye havaların ısınmasıyla beraber bahar geldi. Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler travertenlere kendilerini atarak doyasıya vakit geçiriyor. Termal suları ve tarihi zenginliğiyle dikkat çeken Pamukkale, en çok Balkan ülkeleri ve Rusya'daki soğuk havadan kaçanların akınına uğradı. Bahar tatili için Pamukkale'yi tercih eden yerli ve yabancı turistler, güzelliği ile görenleri cezbeden bembeyaz travertenlerin üzerinde ve Hierapolis Antik Kentinin eşsiz doğasında gezintinin tadını çıkardı.



Şifayı Kloepatra havuzunda aradılar

Yerli ve yabancı turistler, Pamukkale’nin hemen yanı başındaki Antik Kleopatra Havuzuna da yoğun ilgi gösterdi. Romatizma, eklem ağrıları ve çeşitli cilt rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılan antik havuzun, 4 mevsim 36 derece olan termal suyu her yaştan misafirleriyle dolup taştı. 3 ayrı kaynaktan beslenen, kalsiyum, magnezyum, bikarbonat ve florür bakımından oldukça zengin olan antik havuz, Nisan ayında yüzmenin keyfini çıkaran turistlerin gözdesi oldu.



“Her yer bembeyaz bulutların üstünde gibisiniz”

İzmir’in Karşıyaka ilçesinden Pamukkale’yi ziyarete gelen Yadigar Sönmez, doğal güzelliği çok beğendiği belirterek, “Çok yıllar önce geldim o zamanlar genç kızdım, tabi ki her zaman olduğu gibi her yer günden güne güzelleşiyor. Muhteşem bir yer olmuş, zaten burası ayrı bir yer başka bir dünya, başka bir gezegen gibi çok değişik. Ama çok kalabalık, inanılmaz kalabalık tabii yazın herhalde daha da kalabalık olur. Bembeyaz, sıcak sular, keşke burada yaşayabilsem. Yabancı kişilerin buraya gelmesi ve görmesi tabi ki gayet doğal, çünkü inanılmaz doğaüstü bir yer. Sıcak suları gerçekten çok güzel burada yaşamak gibi bir şansımız olabilse, farklı bir yer. Burası farklı bir doğa, farklı bir ambiyansı var. Nasıl söylenir bilmiyorum ama yabancıların eminim ki dikkatini çeken bunlardır, sıcak suyun doğal olarak çıkmasıdır. Her yer bembeyaz bulutların üstünde gibisiniz” diye ifade etti.



Pamukkale'yi görmek için yeniden geldi

5 yıl önce ilk kez geldiği Pamukakale'ye hayran kalınca bu kez ailesiyle birlikte yeniden Rusya'dan gelen Kseniya Sheleg ise "Ben daha önce geldim buraya oğlumla birlikte o zaman 1 yaşındaydı, 5 yıl önce gelmiştik. Çok güzel buluyorum, çok büyük bir tarihi eser UNESCO’ya dahil oldu. Herkesin görmesi gereken bir yer mutlaka. Nasıl kaldı bu zamana kadar, çok güzel bakıldı. Annem ile geldim bu sefer ve oğlum, eşimde geldi. Mutlaka görülmesi gereken bir yer, çünkü çok büyük bir tarihi eser. Herkese öneriyorum, tavsiye ediyorum bir kere mutlaka gelinmesi gerekiyor. Her şey bakımlı ve keyifli" diye konuştu.

Pamukkale'nin bembeyaz travertenlerinin üzerinde gezinti yapan ve antik Kleopatra Havuzunda termal suyun tadını çıkartan yerli ve yabancı turistler dron ile de görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.