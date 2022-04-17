Çameli’nde anlamlı iftar

Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi tarafından Ramazan ayı nedeniyle şehit aileleri ve gaziler ile ihtiyaç sahipleri için iftar programı düzenlendi.



Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gaziler ile ihtiyaç sahipleri bir araya getirilerek, Ramazan'ın bereketi, paylaşmanın mutluluğu yaşandı. Gerçekleştirilen iftar programına İlçe Kaymakamı Kerem Yenigün, Belediye Başkanı Cengiz Arslan, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, ilçede yaşayan şehit aileleri ve gazilerle ihtiyaç sahipleri katıldı.



Kaymakam Yenigün ve Başkan Arslan, iftar programına katılan şehit aileleri ve gazilerle sohbet ederek taleplerini dinledi.

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