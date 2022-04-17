Denizli’de çiftçilere 40 milyon TL’lik ödeme yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, çiftçilere yönelik 3,5 milyar TL’lik tarımsal destek ödemelerinin başladığını açıklamasının ardından Denizli’de 25 bin 908 çiftçiye 40 milyon TL ayrıldığı belirtildi.



Tarım ve Orman Bakanlığı, bayram öncesi 1 milyon 108 bin 599 çiftçiye, 3 milyar 582 milyon 67 bin 553 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerinin 15 Nisan 2022 Cuma günü çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı. Destek ödemeleri 15 ile 22 Nisan arasında tamamlanması planlandı. Denizli’de 24 bin 661 arpa, buğday, çavdar, yulaf ve tritikale üreticisine 33 Milyon TL 2021 ek girdi desteklemesi, bin 247 pamuk üreticisine 7 Milyon TL mazot gübre desteklemesi olmak üzere toplamda 40 Milyon TL destekleme ödemesi gerçekleştiriliyor.



Destek ödemeleri, TC kimlik numarasına göre yapılıyor. Alan bazlı ek girdi ve mazot gübre desteği ödeme programında 15 Nisan 2022 Cuma günü saat 18.00’den sonra TC kimlik numarasının son hanesi 0,2,4 olanların ödemesi tamamlandı. 22 Nisan 2022 Cuma günü saat 18.00’den sonra TC kimlik numarasının son hanesi 6 ile 8 olanların ödemesi de tamamlanacak.



“Çiftçilerimize hayırlı olsun”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, çiftçilere seslenerek, “Üreticilerimize desteklerini devam ettiren Bakanlığımız, bu çerçevede toplamda yaklaşık 5 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık destekleme ödemesini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başladık. Verilecek destekleme ödemeleri tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.

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