Genç horozlar, final hedeflerine emin adımlarla ilerliyor Genç horozlar, Göztepe’yi eli boş gönderdi

TFF Gelişim U16 Ligi takımlarından A. Denizlispor, Göztepe engelini 2 golle aşarak, Antalya’da yapılacak finallere bir adım daha yaklaştı.



TFF Gelişim U16 Ligi 24’üncü haftasında evinde Göztepe’yi ağırlayan A. Denizlispor, rakibini Ali Samet Koçer ve Ömer Faruk Arı’nın golleri ile 20 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapadı. Puanlarını 34’e çıkarttıkları karşılaşma sonunda büyük bir sevinç yaşayan genç horozlar, bu sonuçla Antalya’da yapılacak Türkiye Şampiyonası Grup Finallerine gitme yolunda büyük avantaj yakaladı.



Galibiyetle büyük rol oynayan yeşil siyahlı takımın milli futbolcusu Mustafa Kemal Naza, “3 haftadır mağlubiyet sürecimiz vardı. Bu hafta kazandığımız için çok mutluyuz. Geriye kalan maçlarımızı kazanıp şampiyonaya gitmek istiyoruz. Attığımız golü hafta içinde antrenmanda çok çalıştık emeğimizin karşılığını bu maçta alabildik. İnşallah Antalya’ya gitmek istiyoruz” dedi.



Müsabakayı değerlendiren teknik sorumlu Kürşat Taş ise oyun ve mücadeleden memnun olduğunu belirterek; “Oyuncularımı tebrik ediyorum, iyi bir geri dönüş sergilediler. 3 maçtır bir suskunluğumuz vardı, bu maçta onu da kırmış olduk. Sezon sonuna kadar üç maçımız kaldı. İnşallah o maçları da kazanıp Antalya finallerinde A. Denizlispor’u temsil etmek istiyoruz. Bu sonuç taraftarımız ve yönetimimize armağan olsun” diye konuştu.

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