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Horozkent, Aydın'ı da yenerek grup liderliğini garantiledi

İHA

Horozkentspor, kadın futbol 2. Lig C Grubunda 11. Hafta maçında konuk ettiği Aydın 7 Eylül Gençlik Spor'u mağlup ederek bitime 3 hafta kala grup liderliğini garantiledi.

Horozkent, Aydın'ı da yenerek grup liderliğini garantiledi

Horozkentspor, kadın futbol 2. Lig C Grubunda 11. Hafta maçında konuk ettiği Aydın 7 Eylül Gençlik Spor'u mağlup ederek bitime 3 hafta kala grup liderliğini garantiledi.

Kadın Futbol 2. Lig C Grubunda mücadele eden Horozkentspor, 11. Hafta maçında Aydın 7 Eylül Gençlik Sporu konuk etti. Akkonak Dr. Samim Gök Stadındaki oynanan maçta yeşil siyahlılar, 10.dakikada Elif Duru'nun attığı gole öne geçti. Konuk ekipte İmren 35'te attığı golle durumu 11'e getirdi. İlk yarısı bu şekilde sona eren maçta Elif, 61'de kendinin ve takımının ikinci golünü attı. Denizli ekibinde 62'de Sevgi Sevin Ergen ile durumu 31 getirdi. 82'de Sude Karabuğa'nın attığı golle Horozkent, maçı 41 kazanarak çıktığı 9.maçı da kazanarak puanını 27 yaptı.

Geçen hafta Soma deplasmanda aldığı galibiyetle 1. Lig'e çıkmayı garantileyen Horozkent, Aydın galibiyetiyle grup liderliğini de garantiledi. Maç sonunda futbolcular ve taraftarlar gelen galibiyeti davul zurnayla kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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