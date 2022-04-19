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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altaş Denizlispor - İstanbulspor: 4-3

DHA

Altaş Denizlispor - İstanbulspor: 4-3


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
STAT: Denizli Atatürk
HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu (xx), Ali Can Alp (xx), Özcan Sultanoğlu (xx)
ALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdülkadir (x) Lopes (xxxx), Oğuz (xx), Hakan (xx), Leo Schwechlen (x), Muhammed Gönülaçar (xx), Mayi (xxx), Özer (x) (Dk. 60 Aissati xx), Djedje (xxx) (Dk. 90 Erdal), İlhan (xxx) (Dk. 74 Mustafa Çeçenoğlu xx), Ömer Şişmanoğlu (xxxx) (Dk. 90 Muhammet Özkal)
İSTANBULSPOR: Alperen (x) Melih (x), Ologo (xx), Mehmet (x), Ali (xx) (Dk. 88 Emrecan), Ferhat (xx), Rroca (xxxx) (Dk. 75 Eslem xx), Muammer (xx) (Dk. 58 Oğuzhan x), Topalli (xx), Ethemi (xx) (Dk. 88 Abazaj), Emir (xx) (Dk. 58 İbrahim x)
GOLLER: Dk. 11 ve Dk. 73 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 40 İlhan, Dk. 70 Lopes (Denizlispor), Dk. 28, Dk. 30 ve Dk. 44 Rroca (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Hakan, Özer, Tiago (Denizlispor)
SPOR Toto 1'inci Lig'de Ankara Keçiörengücü galibiyetiyle düşme hattından çıkan Altaş Denizlispor, hafta içi mesaisinde evinde Play-Off hattındaki İstanbulspor'u 4-3 mağlup ederek yükselişini sürdürdü. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçta ev sahibinin gollerini 11 ve 73'üncü dakikalarda Ömer Şişmanoğlu, 40'ıncı dakikada İlhan ve 70'inci dakikada Lopes attı. İstanbulspor'a ilk yarıda 16 dakika içinde hat-trick yapan Arnavut futbolcu Rroca'nın 28, 30 ve 44'üncü dakikadaki golleri puan için yetmedi. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde son 6 maçta 5'inci galibiyetini alan Denizlispor, bu sonuçla bitime 5 maç kala puanını 39'a çıkardı. İstanbulspor 54 puanda kaldı.
11'inci dakikada Denizlispor öne geçti. Mayi'nin pasıyla ceza sahasına giren Ömer Şişmanoğlu, karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
25'inci dakikada ev sahibi yine gole yaklaştı. Sağ kanattan sıfıra inen Mayi'nin ceza sahasına çevirdiği topta Özer'in şutu yan direkten döndü. Djedje'nin tamamlamak istediği top defansta Ologo'ya çarpıp kornere çıktı.
28'inci dakikada skor eşitlendi. Sağ kanattan yapılan ortayı Topalli arka direkte kale önüne çevirdi, Rroca'nın şutunu defans çizgiden çıkardı, aynı futbolcu dönen topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
39'uncu dakikada İstanbulspor yine Rroca'yla üstünlüğü yakaladı. Ceza sahasına gönderilen uzun pasta defansın hatasıyla meşin yuvarlakla buluşan Rroca, karşı karşıya affetmedi: 1-2.
40'ıncı dakikada bu kez Denizlispor eşitliği yakaladı. Oğuz'un uzun pasını defansta Ologo kafayla karşıladı, Mehmet topu yine kafayla kalecisine aktarmak isterken araya giren İlhan bomboş pozisyonda çerçeveyi buldu: 2-2.
44'üncü dakikada İstanbulspor ve Rroca'nın 16 dakika içindeki üçüncü golü geldi. Ali'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topu önünde bulan Rroca gelişine sert vurup meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-3.
İlk yarı bu skorla bitti.
64'üncü dakikada İlhan'ın ceza sahası dışı sol çaprazından şutunu kaleci Alperen son anda kornere çeldi.
70'inci dakikada Denizlisporlu Lopes harika bir golle takımına tekrar eşitliği getirdi. Portekizli futbolcu ceza sahası dışı sağ çaprazından çok sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 3-3.
73'üncü dakikada öne geçen taraf ev sahibi oldu. Henüz 3 dakika önce skora eşitlik getiren Lopes sağ kanattan ortaladı, Ömer Şişmanoğlu kale önünde kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-3.
Maç iki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremeyince ev sahibi ekibin 4-3 üstünlüğü ile sonuçlandı.
DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
2022-04-19 18:17:29

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