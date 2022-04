Çameli’nde eski muhtar koronaya yenildi

– Denizli’nin Çameli ilçesine bağlı Kocaova Mahallesi’nin eski muhtarı Necati Can, yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Çameli’nin Kocaova Mahallesi’nin önceki dönem muhtarlarından Necati Can, yakalandığı korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eski muhtar Necati Can’ın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kocaova Mahalle Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Muhtar Can’ın ölüm haberinin ardından bir taziye mesajı yayımlayan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Kocaova Mahalle’mizin önceki dönem muhtarlarından Necati Can’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhum Muhtarımızla 2014 2019 yılları arasında birlikte çalışmıştık, seçilmiş tüm muhtarlarımız gibi mahallesine hizmet etmek için gece gündüz çalışan çok çalışkan, beyefendi bir muhtar arkadaşımızdı. Bu vefat haberi bizleri çok üzdü. Kendisine bir kez daha yüce Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Başta ailesine, mahalle muhtarlarına ve Kocaova Mahallesi sakinlerine başsağlığı dileyen Başkan Arslan “Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Kendisini çalışkanlığı ve hizmetleri ile her daim hatırlayacağız” diye konuştu.

