Üzüm üreticilerine büyük destek

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Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bağ alanlarında salkım güvesine karşı, biyolojik ve biyoteknik mücadele projesi ççerçevesinde, Buldan ilçesindeki üzüm üreticilerine tuzak desteği verildi.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Buldan'ın Doğanköy Mahallesi'nde iyolojik ve biyoteknik mücadele projesi gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığının katkılarıyla 2021 yılında 300 dekar alanda başlayan, 2022 yılında 870 dekara ulaşan, bağ alanlarında salkım güvesine karşı, Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele çerçevesinde İSONETL projesi Buldan Doğan mahallesinde gerçekleştirildi.

Buldan Doğanköy mahallesinde, birçok yetkili, teknik personel ve üzüm üreticilerinin katılımlarıyla gerçekleşen projeyle ilaç, işçilik ve yakıt tasarrufu sağlanarak verimliliğin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

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