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Denizlispor'dan muhteşem dönüş

DHA

Denizlispor'dan muhteşem dönüş


DENİZLİ, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altaş Denizlispor, evinde İstanbulspor'u 4-3 yenerek önemli bir geri dönüşe imza attı. Hafta sonunda da deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü tek golle geçen yeşil-siyahlılar son 6 maçta 5 galibiyetle düşme potasından uzaklaştı. İstanbulspor karşısında iki kez yenik duruma düşen Denizlispor, 3 dakikada iki gol birden atarak sahadan 4-3 galip ayrıldı. Karşılaşma sonunda ise takımda büyük bir coşku yaşandı. Bitime 5 maç kala 39 puana ulaşan Denizli'de futbolcular ve teknik ekip muhteşem geri dönüşü taraftarla birlikte doyasıya kutladı. Göreve başladığı günden bu yana düşme hattında devraldığı Denizlispor'u ayağa kaldıran teknik direktör Mesut Bakkal da futbolcularıyla mutluluğu paylaştı. Çok keyifli bir karşılaşma izlettirdiklerini belirten deneyimli teknik adam, "İşin açıkçası bu maçta berabere kalsaydık üzülürdüm. Çünkü oyuna iyi başladık. Rakibin eksik yönlerini iyi analiz ettik. Pozisyonlarımız ve direkten dönen toplarımız vardı. Yenik durumdayken gol atacağımızı hatta goller bulacağımızı söyledim. Çünkü takım o enerjiyi veriyordu. Sonra oyuncu değişikliği yaparak Lopez'in golü ile hayata dönen bir takım olduk" dedi. MESUT BAKKAL: ASLA REHAVETE KAPILMAYACAĞIZLigde kalma adına çok önemli bir galibiyet aldıklarına değinen Mesut Bakkal, "Son iki maçta kazandığımız 6 puan bizi iyi bir yere getirdi. Şimdi bu noktanın kıymetini bilerek, ona göre hazırlanıp, bundan sonraki maçlara çıkacağız. En iyisini yapmaya çalışacağız çünkü lig henüz bitmedi. Asla rehavete kapılmayacağız. Geçen evimizdeki Tuzlaspor maçında dolu tribünlere biz bu golleri hediye edemedik ama şimdi bu golleri hediye ediyorum. Hem güzel oyun hem de farklı galibiyet bize büyük bir moral kaynağı oldu" diye konuştu. Denizlispor hafta sonu düşme hattındaki direkt rakiplerinden Bursaspor deplasmanına gidecek.ÖMER VARSA SORUN YOKDenizlispor'un sezon başında kadrosunu kattığı Süper Lig patentli tecrübeli golcü Ömer Şişmanoğlu, İstanbulspor ağlarını 2 kez sarsarak ligde 10 gole ulaştı. Bu sezon attığı kritik gollerle takımına altın değerinde puanlar kazandıran 32 yaşındaki tecrübeli santrfor, İstanbul temsilcisi önünde hem açılış hem de takımına galibiyeti getiren gollere imza attı.  DHA-Spor Türkiye-Denizli
2022-04-20 11:00:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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