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İftar bereketi İlbade Mahallesi’nde yaşandı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan: “Honaz Dağı’ndan toplanan kar sularını şehrimize vereceğiz”

İHA

Denizli Büyükşehir Belediyesi İlbade Mahallesi'nde düzenledikleri iftar sofrasında binlerce vatandaşla birlikte aynı sofrayı paylaştı. Başkan Zolan, Denizli'nin içme suyu ihtiyacı için yaptıkları yatırımları ve son dönemde yaşanan bereketli yağışları anlattı.

İftar bereketi İlbade Mahallesi’nde yaşandı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan: “Honaz Dağı’ndan toplanan kar sularını şehrimize vereceğiz”

Denizli Büyükşehir Belediyesi İlbade Mahallesi’nde düzenledikleri iftar sofrasında binlerce vatandaşla birlikte aynı sofrayı paylaştı. Başkan Zolan, Denizli’nin içme suyu ihtiyacı için yaptıkları yatırımları ve son dönemde yaşanan bereketli yağışları anlattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde düzenlediği geleneksel iftar sofrası bu kez İlbade Mahallesi Kapalı Pazaryeri’nde kuruldu. İftar programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Fatih Durmaz, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar öncesi alana gelerek vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan mahalle sakinleriyle birlikte dua edip oruçlarını açtı. Başkan Zolan iftar sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ramazan ayının çok güzel geçtiğini, rahmet ve berelet ayı ramazanda vatandaşlarla aynı sofrada buluşmanın güzelliğini yaşadıklarını söyledi. Mevsimin de çok güzel geçtiğini kaydeden Başkan Zolan, bu yıl bereketli yağmur ve kar yağışlarının yaşandığına dikkati çekerek, “Bunların hepsi nimet, zenginlik bizim için. Bu mübarek aylarda Allah’ım bizlerin yüzünü güldürdü” dedi.

“Honaz Dağı’ndan toplanan kar sularını şehrimize vereceğiz”
Denizli’nin içme suyu konusunda kendilerinin de birçok yatırım ve çalışması olduğuna değinen Başkan Zolan, kentin gelecek su ihtiyacı öngörülerek yapılan Akbaş Barajı’ndan bahsederek, şöyle konuştu, “Baraj tamamlandı ve şu anda arıtma tesisi de bitti. İnşallah yakın bir zamanda Honaz Dağı’ndan toplanan kar sularını şehrimize vereceğiz. Birçok mahallemizde de altyapı çalışmaları yapmıştık. İçme suyu ve kanalizasyon hatları tamamen değişmiş, ilk kez yağmur suyu hatları konmuştu. Şehrimizin suyla ilgili ihtiyacı konusunda hazırlıklarımızı yapıp tedbirleri alıyoruz. Geleceğe daha güvenle bakıyoruz. Çünkü su hayat demek, su olmazsa canların yaşaması mümkün değil. Bu görevimizi yerine getirmek için yıllardır çalışıyoruz” diye konuştu. İlbade Mahallesi’nde de alt ve üst yapı başta olmak üzere birçok proje yaptıklarını belirten Başkan Zolan, iftarlarda yaşanan güzelliklerinden de bahsederek katılım sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Büyükşehir Konservatuarı’ndan sıla türküleri
Öte yandan Denizlililerin Ramazan ayında vazgeçilmez mekanı haline gelen Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi birbirinden güzel programlara vatandaşları ağırladı. Saat 20.30’dan itibaren dolu dolu etkinliklere sahne olan merkezin dün akşamki konukları Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı oldu. Sıla türkülerini seslendiren konservatuar sanatçıları vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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