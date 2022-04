Çiftçinin yüzü gübre desteğiyle güldü

Merkezefendi Belediyesi’nin destek sağladığı gübre sayesinde ekinlerini eken ve verim alan çiftçilerin yüzü gülüyor.



Merkezefendi Belediyesi, zor günler geçiren çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve destek olmak amacıyla Kırsal Kalkınma Eylem Planı doğrultusunda dağıttığı 100 ton gübre çiftçinin yüzünü güldürdü. Daha önce üreticilere fide, küçükbaş hayvan ve yem desteğinde bulunan Merkezefendi Belediyesi geçtiğimiz Aralık ayında arpa ve buğday üretimi yapan çiftçilere, 60 dekara kadar her üç dekar başına bir çuval gübre desteği sağlamıştı. Gübre sayesinde ekinlerini eken ve verim alan çiftçiler Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.



“Kara kara düşünüyorduk”

Çocukluktan bu yana çiftçilikle uğraşan Mustafa Çoban, “Bu zamana kadar çiftçilik güzeldi. Bu yıl girdi maliyetleri pahalı olduğundan dolayı kara kara düşünüyorduk. Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan gübre desteğinde bulunarak bizlere gübre verdi. Verilen gübreler sayesinde buğdaylarımızı ektik. Eğer gübre olmasaydı ekmeyi kara kara düşünecektik. Bu yıl girdi maliyetleri pahalı olduğundan çiftçimiz kazanamıyor. Allah razı olsun Şeniz başkanımızdan. Bir ton gübre verilmeseydi bu gübre atılmayacaktı. Bir çuval gübre 480 Türk Lirasıydı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a desteğinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.



“Üreticilerimizin yanındayız”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Üreticimizin her zaman yanındayız. Çiftçilerimize her alanda destek oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Çiftçilerimizin gelir düzeyini artırmak en büyük dileğimiz. Üreticilerimize fide, küçükbaş hayvan ve yem desteğinde bulunmuştuk. Gübre desteğiyle üreticilerimize destek olduk. Desteğimizin üreticilerimizi mutlu etmesi bizleri de sevindirdi” diye konuştu.

