Korona virüs kalp sağlığını olumsuz etkiledi

Pandemiyle birlikte kalp rahatsızlığının arttığını belirten Özel Denizli Tekden Hastanesi Kardiyoloji ekibinden Uzm. Dr. Nihat Pekel, “Yaşanan korona virüs salgını, evde hareketsiz yaşam, stres, kaygı gibi faktörler kalp sağlığını olumsuz etkilemiştir” dedi.



Özel Denizli Tekden Hastanesi Kardiyoloji ekibinden Uzm. Dr. Nihat Pekel, pandeminin ortaya çıkmasıyla birlikte kalp hastalıklarının arttığını belirtti. Pandeminin kalp hastalıklarının artmasında ciddi etkilerini olduğunu ifade eden Dr. Nihat Pekel, “Kalp ve damar hastalıklarına bağlı rahatsızlıkların son yıllarda arttığı saptanmıştır. Özellikle pandeminin başlamasıyla birlikte kalp hastalıklarını ciddi oranda olumsuz etkilediğinden dolayı bu oran iyice artmıştır. Yaşanan covid salgını, evde hareketsiz yaşam, stres, kaygı gibi faktörler kalp sağlığını olumsuz etkilemiştir. Yaşanan bu risk faktörlerine rağmen kalp sağlığına çoğu zaman gerekli özen gösterilmez. Kalp sağlığına gereken özeni göstermek ve gerekli önlemleri almak için risk faktörlerine sahip olan bireylerin daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Bu risk faktörlerinden bazıları ailede kalp hastalığı öyküsünün olması, şeker, tansiyon, kolesterol gibi kronik hastalıklar, sigara, hareketsiz yaşam tarzı, stres, obezite gibi risk faktörleridir. Kalp hastalıklarında önemli olan hızlı tanı ve tedavidir. Hızlı tanı ve tedavi için özellikle kalp krizi belirtilerini bilmek zaman, kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmakta hayati önem taşıyor. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, ani yorgunluk atakları, bulantı, kusma, aniden soğuk ter basması erken müdahale için bilmemiz gereken belirtiler arasındadır. Burada en önemli nokta kalp ile ilgili belirtiler ortaya çıkar çıkmaz mutlaka sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekmektedir. Eğer belirtiler şiddetli ise öncelikle 112 acil çağrı sisteminden yardım talep etmek önemlidir. Çünkü kalp krizine bağlı ölümlerin neredeyse yarısı kalp krizi başladıktan sonra ilk bir saat içerisinde ortaya çıkmaktadır” dedi.



“Sağlımızı korumak bizim elimizde”

Kalp hastalığına karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Nihat Pekel, “Kalp hastalıkları önlenebilir hastalıklar grubundadır. Yaşam tarzımızda yapacağımız bir takım değişikliklerle kalp sağlığımızı korumamız mümkün. Kalp sağlığımızı iyileştirmek ve kötü sonuçlanmaması için alabileceğimiz bazı önlemler mevcut. Sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli spor yapma, kilomuza dikkat etme, gerekli kontrollerimizi yaptırma, sigaradan uzak durma, damarlara çok fazla zarar veren davranış kalıplarımızdan uzaklaşmak kalp hastalıklarına karşı sağlığımızı korumada son derece faydalı olacaktır. Kontrollerde yapacağımız muayene ve tetkiklerle herhangi bir zarara yol açmadan kalp hastalıklarını önlemek mümkün. Bundan dolayı yaşam tarzımızda yapacağımız değişiklikler ve yaptıracağımız düzenli kontroller son derece önemlidir. Bu faktörlere dikkat ederek yaşam kalitemizi yükseltebileceğimizi hatırlatmak isterim. Çünkü hayattaki en önemli şey sağlığımız ve sağlığımızı korumak bizim elimizde” şeklinde bilgi verdi.

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