Jandarmadan öğrencilere güvenli motosiklet sürüş eğitimi

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Denizli’de jandarma trafik ekipleri, 585 lise öğrencisine güvenli motosiklet sürüş kurallarını uygulamalı olarak anlattı.



Denizli İl Jandarma Komutanlığı Tavas Jandarma trafik ekiplerince "kaskımla güvendeyim" projesiyle gençlere güvenli motosiklet sürüş trafik eğitimi veriliyor. Bu çerçevede Kale ilçesinde eğitimöğretim gören 585 lise öğrenciye güvenli motosiklet, kask ve koruyucu ekipman kullanımı hususları uygulamalı bir şekilde anlatıldı. Trafik ekipleri, eğitimler sırasında öğrencilere kask ve koruyucu ekipman kullanımının önemi, motosiklet hakimiyet faktörleri, motosiklet kazaları ve genel trafik kuralları ile ilgili uyulması gereken gereken kurallar konularında trafik eğitimi de verdi. Projeyle okullarda ve umuma açık alanlarda trafik eğitimlerine önümüzdeki günlerde de devam edileceği belirtildi.

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