İncesaz’dan Denizlililere müzik ziyafeti Denizli’de Ramazan etkinliklerinin misafiri İncesaz oldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayına özel düzenlediği etkinliklerde Türk Sanat Müziği’nin sevilen grubu İncesaz’ı ağırladı. Sevilen eserleri seslendiren İncesaz, Denizlililere müzik ziyafeti yaşattı.



Eski ramazanları aratmayan Büyükşehir’le Ramazan Etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Denizlililerin ramazan ayında vazgeçilmez mekanı haline gelen Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, Türk Sanat Müziği’nin sevilen grubu İncesaz’ı ağırladı. Saat 20.30’dan itibaren birbirinden güzel etkinliklerin sunulduğu merkezde gerçekleşen programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İncesaz, “Deli Yürek”, “Ekmek Teknesi”, “Baba Evi” ve “İkinci Bahar” gibi dizilerin unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Büyük beğeni toplayan konser ile izleyiciler özlem dolu bir ramazan gecesi geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Akbulut gecenin sonunda seslendirdikleri şarkılarla unutulmaz bir program yaşatan İncesaz grubuna teşekkür ederek sanatçılara üzerinde Denizli horozu bulunan kaide verdi.



Bu akşam Özgür Doğan sahne alacak

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 7’den 70’e herkese hitap eden ramazan etkinliklerinde bu akşam saat 21.30’da Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçısı Özgür Doğan, Türk Halk Müziği konseri ile sahne alacak. Saat 20.30’dan itibaren eski ramazanları aratmayan dolu dolu programların olduğu Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayı programlarına tüm Denizlililerin davetli olduğu belirtildi.

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