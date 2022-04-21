Şehidin ismi camide yaşatılacak

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Bodrum’da silah kaçakçılarıyla girdiği çatışmada şehit düşen polis memuru Ercan Yangöz’ün ismi, memleketi Denizli'nin Buldan ilçesinde bir camiye verildi.



Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Bodrum’da silah kaçakçıları ile girdiği çatışmada Denizlili polis memuru Ercan Yangöz şehit düşmüştü. Denizli’nin Buldan ilçesinden olan şehidin ismi ilçeye bağlı Hasanbeyler Mahallesi'ndeki camiye verildi. Denizli Manisa il sınırında yol üzerinde bulunan camiye henüz 26 yaşında şehit düşen şehidin isminin verilmesi ailesini ve yakınlarını sevindirdi.

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