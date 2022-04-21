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DTO Başkanı Erdoğan’dan kamyon ve tır garajında ki şoför esnafına müjde DTO Başkanı Erdoğan: “Türkiye’nin en iyilerinden biri Denizli’mizde”

İHA

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, pandemi kısıtlamalarında bile ara vermediği esnaf buluşmalarını kesintisiz sürdürüyor. Başkan Erdoğan, bu kez de yaz kış demeden dört mevsim Türkiye'nin yükünü çeken, uzun yolların cefakar kahramanlarıyla iftarını yaptı.

DTO Başkanı Erdoğan’dan kamyon ve tır garajında ki şoför esnafına müjde DTO Başkanı Erdoğan: “Türkiye’nin en iyilerinden biri Denizli’mizde”

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, pandemi kısıtlamalarında bile ara vermediği esnaf buluşmalarını kesintisiz sürdürüyor. Başkan Erdoğan, bu kez de yaz kış demeden dört mevsim Türkiye'nin yükünü çeken, uzun yolların cefakar kahramanlarıyla iftarını yaptı.

Denizli Ticaret Odası (DTO), Denizli Nakliyeciler Dayanışma Derneği’nin işletmeciliğini üstlendiği Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin Kamyon ve Tır Garajındaki dernek üyeleri ile şoför esnafı ve ulaşım sektörü çalışanlarını iftar yemeğinde buluşturdu. Dernek Başkanı Feridun Fikri Akyol ve dernek üyeleriyle bir süre sohbet eden Başkan Erdoğan, sektörün sorunları ile garaj ve bölgesinin ihtiyaçlarını istişare etti.

“Bu birliktelik bize güç veriyor”
Denizli Nakliyeciler Dayanışma Derneği ile güzel bir iftar yemeği organize ettiklerini söyleyen DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Ramazan ayının bereketini paylaştıklarını ifade etti. Erdoğan, “Denizli Ticaret Odamızın 30 meslek komitesi var. Bunlardan biri de yük taşımacılığı faaliyetlerinin olduğu 4’üncü meslek komitemiz. Bu türde etkinliklerde kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla bir arada olmak bizlere güç veriyor. Biz, sürekli ekibimizle sahadayız, üyelerimizle ve meslektaşlarımızla her zaman her yerde beraberiz. Bugün de iftar sofrasında Denizli Nakliyeciler Dayanışma Derneği mensuplarımızla buluştuk. Yaptığımız istişarelerle üyelerimizin dertlerine ortak olup öneri, fikir ve eleştirilerini dikkate alarak yol haritamızı belirlemeye devam ediyoruz. Faaliyetlerimizle ilgili de 1000’in üzerinde üyemizle bir anket çalışması yaptırdık. Amacımız, görüş ve önerileri doğrultusunda çalışmalarımıza yön vermek, sektörlerimizin daha güçlü, daha aktif olması ve Denizli'mizin yarınlarda daha etkin kılınmasıdır” dedi.
Başkan Erdoğan bu arada dernek üyelerine “Gelecek yıl ki Ramazan ayında derneğimizle birlikte hayırseverlerimizle de katkı sağlayıp burada 30 gün boyunca iftar vereceğiz” diyerek, dernek yönetimiyle aldıkları kararı müjdeledi.

“Türkiye’nin en iyilerinden biri Denizli’mizde”
Konuşmasında Denizli’nin sanayisi ile turizminin yanı sıra lojistik sektörüyle de ön sıralarda yer aldığını belirten Başkan Erdoğan, “Böyle bir garaj, Türkiye'de sadece iki şehirde var. Ülkemize de örnek olan bu lojistik üssümüzde esnafımızın tüm ihtiyaçları karşılanabiliyor. Bu güzel hizmetlerin sağlanması için kamyon ve tır garajımızın işletmesini Denizli Nakliyeciler Dayanışma Derneği’ne vermesi dolayısıyla Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Esnafımızın 24 saat hizmetindeyiz”
Denizli Nakliyeciler Dayanışma Derneği Başkanı Feridun Fikri Akyol ise, DTO Başkanı Uğur Erdoğan’ın garajın dernek bünyesine geçmesinde büyük emeği olduğunun altını çizerek hem Başkan Erdoğan’a hem de alanı tahsis eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkür etti. Dernek Başkanı Akyol, “Burası, esnaf arkadaşlarımıza 24 saat hizmet veriyor. Duş alma yerinden mescidine kadar tertemiz olan garajımız, Türkiye'de ilk sıralarda yer alıyor” diye konuştu.

“Kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz”
Tır garajından dernek olarak gelir beklemediklerini ifade eden Yönetim Kurulu Üyesi Veli Cengiz ise “Garajımıza, 400 tır giriş çıkış yapabiliyor. Otopark ücreti olarak en ucuz yer burası. Gelirimiz yok denecek kadar az ancak dernek olarak, arkadaşlarımızın da katkılarıyla yaklaşık 50 öğrencimize de burs veriyoruz. Burada kaliteli hizmet verilebilmesi için herkes elinden geleni yapıyor. Dışarıdan gelen meslektaşlarımızın mağdur olmaması adına da birtakım kurallarımız, imkanımız var. Çekici hizmeti vermek için de çalışmalar yürütüyoruz. Buranın bugünlere gelmesinde ön ayak olan, desteğini en başından bu yana bizden esirgemeyen Denizli Ticaret Odası Başkanımız Uğur Erdoğan ile dernek başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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