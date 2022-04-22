Havaların ısınmasıyla keneler arttı

Havaların ısınmasıyla beraber artan kenelerden korunma yöntemleri ve ısırdığında neler yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu.



Havaların ısınması, doğada bulunan kene miktarındaki artışla paralel olarak tarım, hayvancılık, ormancılık, piknik vb. nedenlerle kırsal alanda faaliyet gösteren insanların kenelerle temas ihtimalini de artırmaktadır. Keneler, kan emerek Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı başta olmak üzere birçok hastalığın hayvanlar ile insanlara bulaşmasında ve taşınmasında rol oynamaktadırlar. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığının etkeni olan virüs hayvanlarda hastalık oluşturmamaktadır. Hastalığı taşıyan hayvanlar hastalık belirtisi göstermemesine rağmen, keneler aracılığıyla virüs insanlara bulaşmakta ve bazen ölümle sonuçlanabilen enfeksiyonlara sebep olmaktadır. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı Ülkemizde 2002 yılından beri görülmekte olup, Denizli'nin coğrafi olarak göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunması, hastalığın görülme ihtimalini artırmaktadır. Bu nedenle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına karşı tüm vatandaşların daha duyarlı olmaları gerekmektedir.



“Kene bir pensle doğrudan düz olarak yavaşça çekilip alınmalıdır”

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kenelerden korunmak için yapılması gerekenleri açıkladı. Yapılan açıklamada, “Keneler uçamaz, sıçrayamaz. Ağaçtan insanların üzerine düşme ihtimalleri zayıftır. Keneler genellikle yerdedirler. Kenelerle teması azaltmak adına uzun otların, çimlerin ve çalılıkların bulunduğu yerlerde dolaşılmaması önerilmektedir. Kenelerin yaşama alanlarında bulunabilecek kişiler, repellent olarak bilinen böcek kaçırıcı ilaçlarla önleyici tedbir alabilirler. Vücudun özellikle diz arkası, koltuk altları, kulak arkası, ense, saç dipleri, kasık gibi kısımları kontrol edilmeli ya da ettirilmelidir. Kene ısırığında ise Yapışan keneler, kesinlikle öldürülmeden, ezilmeden ve kenenin ağız kısmı koparılmadan, bir pensle doğrudan düz olarak yavaşça çekilip alınmalıdır. Çıplak elle keneye temas edilmemeli eğer elle tutulacaksa eldiven giyilmeli veya naylon bir poşet yardımı ile keneler toplanmalıdır” ifadelerine yer verildi.



Kene tarafından ısırılan kişinin ise 10 gün içinde; halsizlik, iştahsızlık, ateş, vücut ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishal şikâyetlerinden herhangi birini görmesi halinde, zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi gerektiği belirtildi.

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