Minik Emir, Denizli'nin yeni Milli Eğitim Müdürü oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 102. yılı etkinlikleri çerçevesinde Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’nin makamına ortaokul öğrencisi Emir Tayfur Güzel oturdu.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 102. yılı etkinlikleri ülke genelinde farklı faaliyetlerle kutlanmaya başlandı. Bu çerçevede ortaokul öğrencisi Emir Tayfur Güzel Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’nin yanına gitti. Bir süre sohbetin ardından Müdür Ekici makamı Emir Tayfur Güzel’e bıraktı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü makamına oturan Emir Tayfur Güzel kendisine verilen imkandan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Makama oturan öğrenci Emir Tayfur Güzel, İl Milli Eğitim Müdürü olarak makamda verdiği mesajda “23 Nisan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli egemenlik mücadelesini taçlandırdığı ve bağımsızlığa giden yolda en önemli adımı attığı gündür. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Atatürk yarının büyüklerinin ülkenin kalkınmasında önemli olduğunu düşünüyordu. Çocuk sözcüğü ile milli egemenlik sözcüğünü birleştiren tek bayramdır. Sayın müdürüm sizlerin huzurunda bize cennet vatanımızı ve bayramımızı bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah arkadaşlarına sonsuz saygı ve şükranlarımı sunuyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Ziyaret sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici öğrenciye ve öğretmenlerine hediyeler verdi.

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