Şehit Teğmen Bekir Can Kerek’in şahadet haberi ailesine verildi Şehit ateşi Denizli’ye düştü

Irak’ın kuzeyinde devam eden PençeKilit operasyonunda şehit olan Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in şehadet haberi ailesine verildi.



Irak’ın kuzeyine yönelik olarak gerçekleştirilen PençeKilit operasyonu bölgesinde Piyade Teğmen Bekir Can Kerek şehit oldu. Şehit Piyade Teğmen Kerek’in şehadet haberi askeri yetkililer tarafından Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi’nde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Şehidin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatılırken, komşuları ve yakınları acılı aileyi sakinleştirmeye çalıştı. Şehit Bekir Can Kerek’in naaşının yarın ikindi namazını müteakip Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliye Camisi'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık Şehitliği'ne defnedileceği açıklandı. Kısa bir süre önce nikah kıyan şehidin, önümüzdeki yaz aylarında düğününü yapmayı planladığı öğrenildi.



Denizlilileri yasa boğan şehit haberinin ardından Vali Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, aileyi ziyaret ederek ve sosyal medyadan paylaşımda bulunarak acılarını paylaştı.

