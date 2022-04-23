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Denizli'ye şehit ateşi düştü

DHA

Denizli'ye şehit ateşi düştü


Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)PENÇEKilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in (28) acı haberi Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Fırında ekmek dağıtımında çalışan baba Salim Kerek, acı haberi evinin önüne geldiği sırada kamyonetin içinde askeri yetkililerden aldı.
PençeKilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'ın acı haberini vermek için 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Cengiz Güven, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kadriye Özer Bici ve sağlık ekipleri, Kayalar Mahallesi TOKİ Evlerinde ailesinin yaşadığı apartmana geldi. Yetkililer acı haberi vermek için gittiklerinde anne ve babanın evde olmadığını belirledi. Bu sırada yetkililer beklerken, baba Salim Kerek, çalıştığı fırına ait ekmek dağıtım kamyonetiyle evinin yakınına geldi. Baba Salim Kerek'e kamyonetinde oğlunun şehit olduğu söylendi. Kamyonetten indirilen ve ayakta durmakta zorlanan baba Salim Kerek, evine götürüldü. Bir tekstil firmasında işçi olarak çalıştığı öğrenilen anne Elif Kerek de acil sağlık ekibi tarafından iş yerinden alınarak eve getirildi. Anne ile babaya sağlık ekipleri tarafından sakinleştirici yapıldı. Şehidin ailesinin yaşadığı apartman ve çevresini Türk bayrakları asıldı. Şehit Kerek'in bir süre önce İzmir'de yaşayan Gamze Kerek ile evlendiği, eşine de şehit haberinin verildiği öğrenildi. Şehit Kerek'in yarın Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Askeri Mezarlıktaki şehitlikte toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-04-22 23:28:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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