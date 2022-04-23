Pamukkale Belediyesi’nin eğitime destek için yaptırdığı okul dualarla açıldı Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu dualarla açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamukkale Belediyesi’nin eğitime destek için yaptırdığı okul dualarla açıldı Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu dualarla açıldı

İHA

Pamukkale Belediyesi’nin eğitime destek için yaptırdığı okul dualarla açıldı Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu dualarla açıldı

Pamukkale Belediyesi, eğitime verdiği en büyük destek olan projenin açılışını gerçekleştirdi. Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu dualarla açıldı.

Pamukkale Belediyesi eğitim konusunda önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Arsası hayırseverler tarafından bağışlanan yapımı Pamukkale Belediyesi tarafından gerçekleşen Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nun açılışı okul bahçesinde düzenlenen iftar yemeği ile yapıldı. Yapımı tamamlanan ara tatil sonrası 18 Nisan Pazartesi günü eğitim öğretime başlanan okulun açılışına Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Nihat Zeybekci, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ve ilçe başkanları, siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Ramazan ayının manevi iklimine uygun bir şekilde gerçekleşen törene Deliktaş ve çevre mahallelerden binlerce vatandaş da ilgi gösterdi.

Okul 9,5 milyon liraya mal oldu
Deliktaş Mahallesi’ndeki Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nun 19 Şubat 2021 tarihinde temeli atılmıştı. 6 kat ve 24 derslikten oluşan okulda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın planlamasına göre, inovasyon atölyeleri, yabancı dil öğrenme sınıfları, konferans salonu, mescit, kütüphane etkileşim imkânları, çeşitli faaliyetlerle öğrencilerin öğrenme becerilerini geliştirmesi sağlanacak. Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nun maliyeti ise 9,5 milyon TL oldu.

“Hayalimizi gerçekleştirdik”
Törende açılış konuşmasını yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, törene gelirken Denizlili Piyade Teğmen Bekir Can Kerek’in Pençe Kilit Harekâtı’nda şehit olduğu haberini aldıklarını ifade ederek, “İftar programımızı bu coşkulu kalabalıkla birlikte yapmayı ve aynı coşkuyla sürdürmeyi planlamıştık. Ancak, ülkemizin, bizlerin güvenliğini tesis etmek için sınır dışında operasyonda olan Mehmetçiklerimiz var. O Mehmetçiklerimizin içinde de şehitlerimiz de oldu. Denizli’mizden şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek’in az evvel şehadet haberini almış olduk. Dolayısıyla bu iftar soframız ve açılışımız hüzünlü bir hale geldi. Bu memleket o hainlerin sevinmesine, bu aziz vatanın, al bayrağın yere düşmesine asla izin vermeyecektir. Şehitler ölmez vatan bölünmez diyoruz, şehidimize de yüce Allahtan rahmetler diliyoruz. Canlarını bu vatan için vermiş olan bütün şehitlerimize başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazilerimize Allah razı olsun diyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyesinde göreve geldikten sonra 7 gün 24 saat esasıyla hiç durmadan çalıştıklarının altını çizen Başkan Örki, “Göreve geldikten kısa bir süre sonra koronavirüs pandemisi dünyayı sardı. Biz buna rağmen hiçbir bahanenin arkasına sığınmadık. Her ne söz verdiysek yerine getirmeye çalıştık. Bizim bir hayalimiz vardı. Pamukkale ilçemize çok güzel bir okul kazandırmak istiyorduk. O dönem eski milletvekillerimizden Salih Erdoğan abimiz yanımıza geldi. Muhammet Serter Amcamızın arazisinin imam hatip okulu yapılması için bağış yapmak istediğini bize iletti. Nihat Zeybekci Bakanımız ve Osman Zolan Başkanımız sayesinde okul yapmaya uygun bir alan önümüze sunuldu. Yüce rabbim işimizi kolay eyledi. 1 yıl kadar önce temelimizi attık. Buranın 7 Ocak 2021 de işini başlattık, 21 Aralık 2021 tarihinde de inşasını bitirdik. Pandemi diyerek bahanenin arkasına saklanmadık, 1 yıldan kısa sürede inşaatımızı tamamladık. Eğitim denince okul denilince bizim için akan sular duruyor. Burada bu bina ayakta kaldıkça burada binlerce vatandaşımız yetişecek, bu vatan ve bu bayrak için yetiştirilecekler. İnşallah bugün geldiğimiz noktada böylesine bir açılışı sizlerle yapmak nasip oldu. İnşallah bu eğitim yuvamız hayırlara nasip olsun diyorum” diye konuştu.

“Hedefimiz daha çok öğrenci”
İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici de İmam Hatip Okulları’nın ülkemizde 1951 yılından bu yana milli manevi duyguların yanı sıra çağın gerektirdiği bilgi ve birikimleri öğrencilere aktarılan kurumlar olduğunu ifade ederek, “Denizli’de hayırseverlerimizin katkılarıyla birçok okul yapılıyor. Bu okulun yapımında da başta hayırseverimiz Muhammet Serter ve bu okul için arsa bağışında bulunan hayırseverlerimiz ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin önemli katkıları var. Eğitim konusunda her zaman yanımızda olan sayın bakanımız Nihat Zeybekci, Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye çok teşekkür ediyorum. Okulumuz 2. ara tatilin hemen ardından 18 Nisan’da eğitim öğretim döneminde eğitime başladı. İnşallah okulumuzu öğrencilerin tercih etmesi için çalışmalar yapacağız” dedi.

“Hizmet destanımız devam ediyor”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise şehit Bekir Can Kerek’e rahmet dileyerek başladığı konuşmasında, “Bu vatan için bu bayrak yere düşmesin diye bu vatan parçalanmasın diye hainlere karşı dimdik durmak için ve geleceğimize, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak için Denizlili evladımız, teğmenimiz şehit mertebesine yükseldi. Bu vatan için nice şehitlerimiz var. Onların sayesinde biz bugün hür ve bağımsız yaşıyoruz, ramazanın, iftarın güzelliğini yaşıyoruz. Bu güzel okulun yapımında emeği geçen başta Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum. Ayrıca hayırseverlerimizden Muhammet Serter abimiz ve Serter ailesinin hayrını Allah’ım kabul eylesin. Burada arsa bağışında bulunanlardan ve çok uğraşan muhtarımızdan Allah razı olsun diyorum. Tabi ki bu güzellikleri yaparak yolumuza devam edeceğiz. 2004 yılında sayın bakanımız Nihat Zeybekci ile başlayan hizmet destanı inşallah hızlı şekilde devam ediyor. Deliktaş mahallemizde hiçbir eksikliğimiz kalmadı. Altyapı üstyapı parklar spor alanları, eğitim alanları bu bölgemiz parmakla gösterilecek hale geldi. Bizimle birlikte yürüyen, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Okulun yapımında katkısı olan herkese teşekkür ediyor, bu iftar sofrasında olmaktan memnuniyet duyduğumu dile getirmek istiyorum. İnşallah yarınımız bugünden daha güzel olsun” dedi.
Konuşmaların ardından İl Müftü Vekili Semih Keskin’in duasıyla okulun açılışı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Medeniyette iz bırakmış eserler, öğrencilerin ilham kaynağı oldu Anadolu Mektebi Yazar Okumaları projesi sürdürülüyor
YEREL HABERLER Medeniyette iz bırakmış eserler, öğrencilerin ilham ...
Çivril’in kültürel mirası canlandırmak için el ele verdiler
YEREL HABERLER Çivril’in kültürel mirası canlandırmak için el ele ...
23 Nisan’da Miryokefalon zaferine vefa sergisi
YEREL HABERLER 23 Nisan’da Miryokefalon zaferine vefa sergisi
Denizli'ye şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Denizli'ye şehit ateşi düştü
Şehit Teğmen Bekir Can Kerek’in şahadet haberi ailesine verildi Şehit ateşi Denizli’ye düştü
YEREL HABERLER Şehit Teğmen Bekir Can Kerek’in şahadet haberi ...
Üniversitelilere uyuşturucu temin eden 7 tacir tutuklandı
YEREL HABERLER Üniversitelilere uyuşturucu temin eden 7 tacir ...
Minik Emir, Denizli'nin yeni Milli Eğitim Müdürü oldu
YEREL HABERLER Minik Emir, Denizli'nin yeni Milli Eğitim Müdürü oldu
Başkan Zolan, miniklerin bayram sevincini paylaştı
YEREL HABERLER Başkan Zolan, miniklerin bayram sevincini paylaştı
Birçok kez ölümden dönen hasta, Egekent’te takılan kalp piliyle hayata tutundu
YEREL HABERLER Birçok kez ölümden dönen hasta, Egekent’te takılan ...
Merkezefendi’de mahalle iftrarlarına vatandaşlar ilgi gösterdi
YEREL HABERLER Merkezefendi’de mahalle iftrarlarına vatandaşlar ilgi ...
Kur'an'a adanmış bir ömür 16 yıl önce hafızlığını tamamlayan Cevat Oğuz, Kur'an-ı Kerim'i elinden düşürmüyor
YEREL HABERLER Kur'an'a adanmış bir ömür 16 yıl önce hafızlığını ...
Denizlispor seriyi sürdürme peşinde
YEREL HABERLER Denizlispor seriyi sürdürme peşinde
Kendisine yol vermeyen sürücüyü tek yumrukta yere serdi
YEREL HABERLER Kendisine yol vermeyen sürücüyü tek yumrukta yere ...
Genç Horozlar, Gençlerbirliği karşısında galibiyet peşinde
YEREL HABERLER Genç Horozlar, Gençlerbirliği karşısında galibiyet ...
DENİB Akademi’de eğitimler aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER DENİB Akademi’de eğitimler aralıksız sürüyor
MHP İl Başkanı Yusuf Garip’ten 23 Nisan Mesajı
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Yusuf Garip’ten 23 Nisan Mesajı
Havaların ısınmasıyla keneler arttı
YEREL HABERLER Havaların ısınmasıyla keneler arttı
Denizli’de iftar sofrası TOKİ evlerinde kuruldu
YEREL HABERLER Denizli’de iftar sofrası TOKİ evlerinde kuruldu
Kırsal kalkınma yatırımlarının değerlendirilmesi yapıldı
YEREL HABERLER Kırsal kalkınma yatırımlarının değerlendirilmesi ...
En hızlı paraşüt pilotları Çameli’nde rekor için uçacak
YEREL HABERLER En hızlı paraşüt pilotları Çameli’nde rekor için ...
Denizli’de evinde ölü bulunan polis son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Denizli’de evinde ölü bulunan polis son yolculuğuna ...
DTO Başkanı Erdoğan’dan kamyon ve tır garajında ki şoför esnafına müjde DTO Başkanı Erdoğan: “Türkiye’nin en iyilerinden biri Denizli’mizde”
YEREL HABERLER DTO Başkanı Erdoğan’dan kamyon ve tır garajında ki ...
Pamukkale’nin eğitimdeki önemli yatırımı hizmete açılıyor
YEREL HABERLER Pamukkale’nin eğitimdeki önemli yatırımı hizmete ...
Kaçak avcılara göz açtırılmıyor Denizli’de su ürünleri denetimleri aralıksız devam ediyor Denizli İl Müdürü Yılmaz Erkaya: “200 binden fazla sazan yavrusu bırakıldı”
YEREL HABERLER Kaçak avcılara göz açtırılmıyor Denizli’de su ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.