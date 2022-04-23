Denizli'de buruk kutlama Miniklerin buruk bayramı

Denizli’de şehit haberinin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri buruk geçti.

Irak’ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen PençeKilit operasyonu bölgesinde Denizlili Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, şehit oldu. Şehit haberinin ardından başta şehidin ailesi olmak üzere kentte büyük bir üzüntü hakim oldu. Bugün ise gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri gelen şehit haberinin ardından buruk bir şekilde yaşandı. Minikler doyasıya eğlenemezken, bazı noktalarda ise kutlamalar kısa sürdü. Buruk bir şekilde gerçekleştirilen etkinliklerde katılım oranı ise beklenenden bir hayli düşük oldu. .

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